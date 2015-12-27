HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Torba kanun” tasarısını eleştirerek, “Biz bu torba yasasını kabul etmeyeceğiz. Alavere dalavere işler bu torbanın içine girmiş durumda” dedi.

HDP’nin kongresinde eş genel başkanı seçilmesinin ardından yapılan ilk grup toplantısında konuşan Selahattin Demirtaş, kongrenin herkese hayırlı olmasını diledi. Demirtaş, “Biz kendimizi sadece klasik siyasi parti olarak tanımlamıyoruz, tanımlamayacağız. Biz, bir toplumsal gelecek partisiyiz” dedi.

HDP olarak eşit temsil ilkesini benimsediklerini anlatan Demirtaş, “Dünyada ilk defa bir partide bu düzeyde eşit temsil yapılıyor. Sadece bu vizyon ve misyon, HDP’yi diğer partilerden bin kat daha demokrat parti yapar. HDP’ye gerçek bir kadın partisi diyebiliriz. Bir de diğer partilerdeki tabloya bakın. Erkek egemen zihniyet, erkek egemen fotoğraf, erkek, erkek, erkek… Erkeklikleri batasıca bir anlayışla Türkiye mahfeden zihniyete bakın bir de güller bahçesinden oluşan HDP’ye bakın” şeklinde konuştu.

CHP, MHP ve AK Parti’nin birbirinden farkı olmadığını söyleyen Demirtaş, “Özellikle de Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine, adaylık mevzusuna yaklaşımlarına baktığımızda aslında birbirlerinden farklarının olmadığını ortaya koyuyor. CHP, MHP ve AK Parti’nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu’ndaki tekliflerine, genel başkanlarının konuşmalarına bakın. Dünya bakışları aynı. Bunların hepsi ağaca baktıklarında sadece odun gören bir anlayıştan geliyorlar. Yeni bir ufka yelken açmak isteyenlerin bugün gözü o nedenle HDP’dedir” dedi.

“Bizler seçim partisi olmadık, seçim partisi olmayacağız” diyen Demirtaş, şunları kaydetti:

“Tek derdimiz sandık olmayacak. Bizim tek ölçümüz sandık olamaz. Önümüze gelen her seçimi de bu anlayışla yaklaşacağız. Sandık tek başına demokrasi değildir. Asıl önemli olan demokrasiyi zihinlerde inşa etmektir. Demokrasiyi yaşatmak yürek ister ama bunlar da o yürek yok. Demokrasiden korkuyorlar.”

“İÇİNDE YOK YOK”

Torba yasa tasarısını da eleştiren Demirtaş, “Torba yasa tasarısı, birkaç olumlu olarak değerlendirilebilecek düzenlemenin yanında rezaletlerin, kepazeliklerin bir ayakkabı kutusu içinde toplanmış halidir. İçinde yok yok. Aşure ile kıyaslayacağım ama aşure bizim için kıymetli. Torba yasa tasarısı parlamentoya ilk geldiğinde 61 maddeydi. Fırsat bu fırsat deyip hangi bakanın elinde birikmiş madde varsa getirdi bu torbanın içine attılar şimdi 106 madde oldu. 3 madde maden işçileriyle ilgili, geri kalanı AK Parti’nin çıkarına maddelerdir. Biz bu torba yasasını kabul etmeyeceğiz. Alavere dalavere işler bu torbanın içine girmiş durumda” ifadelerini kullandı.

Demirtaş’ın konuşmasının ardından, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, kürsüye gelerek bir teşekkür konuşması yaptı.