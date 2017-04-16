Seçmen Sandık Başında
Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemini öngören Anayasa değişikliği için halk oylaması Malatya’da saat 07.00’da başladı.
Oy verme işleminin başladığı ilk dakikadan itibaren vatandaşlar seçmen kağıtlarıyla birlikte oy atacakları sandıkların başında uzun kuyruklar oluştururken polisler, oy verme işlemlerinin yapıldığı okullarda ve çevrelerinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Sabah saat 07.00’da başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00’da sona erecek.
AA- iha- malatyahaber.com
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