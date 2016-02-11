Tüfenkci: “Şeffaf Hale Getireceğiz”

İstanbul’da MİAD’ın toplantısına katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Bütün gümrük işlemlerini tek elde toplayabilmek için elektronik veri bankası oluşturuyoruz’’ dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile çok sayıda Malatyalı iş adamı Bağcılar’da Holiday Inn Istanbul Airport Oteli’nde düzenlenen Malatyalı İş Adamları Derneği’nin (MİAD) 59. aylık toplantısında bir araya geldi.

Yemekli düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Tüfenkci, “Bütün gümrük işlemlerindeki verileri tek elde toplayabilmek için elektronik veri bankası oluşturuyoruz. Ve tek pencere sistemiyle, tek kapı sistemiyle işlemleri bir yerden başlayıp bir yerden bitirmek istiyoruz. Bunun için gerekli ihalelere çıktık. Gerekli yatırımları yaptık. İnşallah 2016’nın sonunda bütün işlemleri biz bakanlığımızdaki bilgisayarda veya komuta kontrol merkezinde işlemleri hangi memurun ne işlemleri yaptıkları tek tek görebilecek, denetleyebilecek, şeffaf hale getirebileceğiz” ifadelerimi kullandı.

Rusya ile uçak krizine de değinen Bakan Tüfenkci, “Krizi tırmandıran taraf olmadık. Ama kendi hava sahamızı çiğnetmeyeceğimizi tüm dünyanın bilmesi gerekiyor. İstedik ki sorunu diyalogla çözelim ama Rusya, içinde bulunduğu durum itibari ile bunu tırmandırmak istedi. Bu kriz çok uzun süre sürdürülebilir bir kriz değil Rusya açısından. Biz Türkiye olarak yaptırım yapmadık. Öyle zannediyorum ki konjonktüre bağlı olarak bu yılın sonuna doğur biraz daha yumuşar diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Programın sonunda Genç MİAD adına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’ye plaket verildi.

İstanbul- iha