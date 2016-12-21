‘Şehide Söz’ Tanıtım Videosu Hazırladılar

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından 15 Temmuz Şehitlerini anmak amacıyla “Şehide SÖZ” adlı tanıtım videosu hazırlandı.

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi, hazırladığı tanıtım videosunun içeriğini hem kurguladı hem de oynadı. Kısa film şeklinde oluşturulan çalışmada gençler 15 Temmuz darbe teşebbüsünde vatan için canlarını hiçe sayarak şehit olan vatandaşlarımıza “davaya sahip çıkacaklarını, bu vatanın kendilerine emanet olduğunun bilincinde olduklarını ve bu bilinçle emanete sahip çıkacaklarını” vurguluyorlar.

Tanıtım filmi ile ilgili olarak konuşan Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Ateş, “Bu toprakların vatan olabilmesi için geçmişte ödenen bedelleri biliyoruz. 15 Temmuz darbe kalkışması sürecinde de yeni bedeller ödendiğine şahit olduk. Biz gençler de 15 Temmuz sürecinde şehit olan vatandaşlarımızı anmak amacıyla böyle bir çalışma yaptık. Umarım şehitlerimizin ruhları şâd olmuştur. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Konuya ilişkin olarak görüşlerini dile getiren Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Pektaş “Ülkemiz 15 Temmuz Darbe girişimine maruz kalarak önemli bir tehlike atlattı. Bu tehlikeyi tüm halkımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bertaraf etmeyi başardı. Ancak bu süreçte 247 vatandaşımız şehit oldu. Bizler de şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamak amacıyla bir kısa film çalışması yaptık. Bu projeyi hayata geçirmek amacıyla çalışan tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bunun gibi anlamlı çalışmalarda gençlerimize desteğimiz devam edecektir” dedi.

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