Şehidin Adı Hastaneye Verildi
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 03 Mayıs 2016 tarihinde PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Piyade Uzman Çavuş Gökhan Aslan’ın (aşağıdaki fotoğrafta) adı memleketi Malatya’nın Akçadağ ilçesindeki devlet hastanesine verildi.
Piyade Uzman Çavuş Gökhan Aslan 03 Mayıs 2016 günü Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerce şehit edildi. Şehit Gökhan Aslan Malatya’nın Akçadağ ilçesi nüfusuna kayıtlıydı.
Sağlık Bakanlığının aldığı bir kararla Hakkari’nin Çukurca ilçesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Gökhan Aslan’ın ismi 25 yataklı Akçadağ Devlet Hastanesine verildi.
İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan yeni tabelanın önümüzdeki günlerde takılacağı öğrenildi.
iha
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