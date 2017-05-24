Şehidin Anısına Sergi Düzenlendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Şehit Teğmen İbrahim Tanrıverdi Anısına sergi ve imza günü düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi’nin Şehit Teğmen İbrahim Tanrıverdi’nin ismini verdiği Sanat Sokağı’ndaki Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Malatya Vali Yardımcısı Miktat Alan, Şehit Tanrıverdi’nin ailesi, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, şube müdürleri ile kalabalık vatandaş topluluğu katıldı. Program kapsamında MABESEM atölyelerinde Şehidimizin anısına hazırlanan çeşitli resim ve tablolar sergileniyor. Programda ayrıca Şehidin Ailesi tarafından yazılıp yayınlanan “Cennetteki Yıldızımız” adlı kitabı Şehidin Annesi Gafure Tanrıverdi, katılımcılara imzaladı.

Anne Gafure Tanrıverdi, yaptığı açıklamada, 2 yıl önce oğlunun 24 yaşında Şehit olduğunu kaydederek, “Bütün duygularımı kitaba döktüm. Bütün Şehit Anneleri bilsin ki Şehit Annesi yıkılmaz. Onları da her zaman desteklerim; onların da yanımda olmalarını, onlarla beraber olmayı istiyorum. Bütün Malatya’nın desteklerini bekliyorum, kitabı okumalarını istiyorum” dedi.

Şehiden Ağabeyi Cengiz Tanrıverdi de kardeşinin ismini yaşatmak istediklerini belirterek, “Bu amaçla düzenlenen resim sergisindeyiz. 1 yıldır buradaki kursiyer arkadaşlar ve başka gönül veren arkadaşların yapmış olduğu eserler sergide yer alıyor. 1 hafta sürecek sergide aynı zamanda onun için yazdığımız; hayatını ve kahramanlığını kaleme aldığımız kitabımızın da imza günlerini gerçekleştiriyoruz. Vakti olan tüm dostlarımızı buraya bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

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