Şehidin Cenaze Törenine Tüfenkci de Katıldı
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Afrin’de önceki gün yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel’in Kütahya’nın Altıntaş İlçesine bağlı Genişler Köyü’nde düzenlenen cenaze merasimine katıldı.
Şehidi uğurlamak için binlerce kişinin toplandığı köy meydanında ikindi namazı sonrası düzenlenen cenaze töreninde Bakan Tüfenkci, şehidin babası İbrahim, annesi Nimet, kardeşleri Ahmet Faruk, Mine ve Merve Temel’e başsağlığı diledi.
Törene Bakan Tüfenkci’nin yanısıra, Vali Ahmet Hamdi Nayir, AKP Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Hava Pilot Tuğgenaral Bülent Tatkan, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, şehidin nişanlısı Seda Seyhan, yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.
Şehidin naaşı önce askerlerin daha sonra da vatandaşların omzunda Genişler köyü mezarlığına götürülerek defnedildi.
Şehidin annesine ve babasına Türk bayrağı hediye eden Bakan Tüfenkci, ardından kentten ayrıldı.
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