Şehidin Fotoğrafını Kız Kardeşi Taşıdı

Tunceli’deki helikopter kazasında şehit düşen polis memurları Candaş Kaplan (26) ile Hasan Yıldırım (26) için Malatya’da cenaze töreni düzenlendi. Akşama doğru cenazeleri Elazığ’da düzenlenen toplu törenin ardından Malatya’ya getirilen şehitlerden Hasan Yıldırım, Malatya Polis Şehitliği’nde toprağa verildi. Şehit Candaş Kaplan’ın cenazesi ise Akçadağ İlçesi Kürecik- Ortaköy Mahallesi’nde (köyünde) Perşembe günü toprağa verilecek.

Şehit Kaplan ve Yıldırım’ın Türk Bayrağına sarılı tabutları Malatya’daki Şehir Mezarlığı’na getirildi. Cenaze namazı sonrası şehit Hasan Yıldırım’ın cenazesi şehitliğe götürüldü.

Şehidin kız kardeşi Tuğçe Yıldırım, ağabeyinin üniformasını giyerek, cenaze aracının önünde fotoğrafını taşıdı. Tuğçe Yıldırım, “Vatan sağ olsun, dik duracağım” dedi. Şehit Yıldırım’ın cenazesi, Polis Şehitliği’nde toprağa verildi.

Şehit Candaş Kaplan’ın yakınları ise tabutuna sarılarak Kürtçe ağıtlar yaktı.

Şehitler için düzenlenen cenaze törenine şehitleri aileleri ve yakınları, Malatya Valisi Mustafa Toprak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal’ın yanı sıra siyasi partilerin temsilcileri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenden sonra Şehir Mezarlığı morguna konulan Şehit Candaş Kaplan’ın cenazesi, Perşembe günü saat 09.00’de Şehir Mezarlığı Morgu’ndan alınacak ve saat 10.30’da Akçadağ İlçesi Kürecik- Ortaköy Mahallesi’nde toprağa verilecek.

AĞBABA’DAN TAZİYE MESAJI

Bu arada CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Tunceli’de meydana gelen helikopter kazasından şehit düşen 12 kişi için taziye mesajı yayınladı.Ağbaba, kazanın tüm Türkiye’yi yasa boğduğunu belirterek “Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Ağbaba, mesajında; Tunceli Pülümür’de Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterin, olumsuz hava koşulları ve yoğun sis nedeniyle düşmesinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Polis helikopterinin düşmesi sonucu 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 mürettebatın şehit olmasının tüm Türkiye’yi yasa boğduğunu kaydeden Ağbaba; “Malatya’da 2 eve yine şehit ateşi düştü. Şehit polislerimiz arasında değerli dostum, partimizin emektarlarından CHP Akçadağ Belediye Meclis Üyemiz Mustafa Kaplan’ın oğlu Candaş Kaplan ve ailesi Malatya’da yaşayan Elazığlı hemşehrimiz Hasan Yıldırım da bulunuyor. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine,sevenlerine ve tüm Türkiye’ye başsağlığı dileklerimi iletiyorum” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com