Şehir İçi Ulaşımda Dönüşüm Başladı

Şehir merkezinde toplu taşıma yapan minibüslerin Özel Halk Otobüsüne dönüştürülmesi projesininin I. etabında ilk olarak Sanayi ve Hayvan Pazarı hattında çalışan minibüslerin yerine Özel Halk Otobüsü uygulaması başlatıldı. 23 adet Özel Halk Otobüsünün hizmete alınması nedeniyle 10 Mayıs Çarşamba günü bir tören düzenlendi. Törene, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın yanı sıra Genel Sekreter Ercan Turan, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri, şirket genel müdürleri, Minibüsçüler Odası Başkanı Mesut İnce ile hat sahipleri ve firma temsilcileri katıldı.

Minibüsçüler Odası Başkanı Mesut İnce, 50 yıllık Sanayi Hayvan Pazarı hattının kullanılabilir ve işletilebilir olmadığını belirterek, yıllardır çözüm bulamadıkları bu sorunu Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın çözdüğünü söyledi. İnce, “Öncelikle bizlere ve esnaflarımıza her zaman destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve ekibine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Her zaman kapısını esnafımıza açan, hiçbir zaman esnafımızı kapısından döndürmeyen, esnafımızın sorununu kendi sorunu gibi gören Büyükşehir Belediye Başkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin. Bizler şoför esnafı olarak her zaman Ahmet Başkanımızın yanındayız ve destekçisiyiz. Allah razı olsun. İnşallah bu dönüşüm milat olur ve devamı gelir. Tüm esnafımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da yaptığı konuşmada, “Aslında her alanda yeni bir başlangıç yapmış olduk. Ana planlar başta olmak üzere, şehrimizi geleceğe hazırlamak, kaliteli hizmet sunmak, yaşam konforunu artırmak anlamında birçok değişim yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de ulaşım. En ufak yerleşim yerinden büyük metropollere kadar her yerde ulaşım yerel yönetimlerin en önemli konu başlıklarından birisi olmuştur. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak biz geçmiş yıllarda gerek Belediyemizin ve gerekse MOTAŞ’ın ulaşım araçlarının yenilenmesinin yanı sıra Türkiye’de ilk defa Trambüs projesini hizmete sunarak, son derece konforlu, güvenli, işletme maliyeti düşük, memnuniyet karşılığı olan yatırımları gerçekleştirdik. Şimdi de minibüsleri Özel Halk Otobüsüne dönüştürüyoruz.

İlimizde sadece belediye olarak bizler toplu taşıma işi yapmıyoruz. Aynı zamanda M plakalı, D plakalı olan araçlarımız var. Bunların da kaliteli ve konforlu hizmet sunmaları gerek. Bu nedenle minibüslerin dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. İnşallah hayırlı olur. Esnaflarımızın kazançlarının bereketli ve bol olmasını temenni ediyorum. Bugüne kadar ilçelerimizde 580’in üzerinde D4’leri J plakasına dönüştürmüş olduk. Şu anda yine Yeşilyurt, Bostanbaşı, Yakınca, Akçadağ gibi yerlerin dönüşümü belli bir aşamaya geldi. Önümüzdeki aylar içerisinde bunların da dönüşümünü gerçekleştireceğiz” dedi.

Bülten