TCDD 5. İşletmenin şehir ile Yeşiltepe arasında bir duvar gibi kaldığını belirten Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, “Malatya ile Yeşiltepe’yi ikiye bölen TCDD 5. İşletme, idari bina ve Gar hizmetlerinin dışındaki tüm birimleri Vagon Onarım Fabrikasına taşınmalı. Şehir ile Yeşiltepe arasındaki duvar kaldırılmalı. Yük trenleri ile halen şehir merkezinde kömür, demir, çimento, tuğla taşınmasının zamanı artık geçmiştir.” dedi.

MESOB Başkanı Şevket Keskin, Yeşiltepe semtindeki mahalle muhtarları ile Yeşiltepeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Muhtarlıkların ve derneğin faaliyet gösterdiği semt konağının güzel bir hizmet olduğunu belirten Keskin, “Yeşiltepe’deki muhtarlarımız için Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat güzel bir konak yapmış.” dedi.

Keskin, buradaki konuşmasında, “Devlet Demiryollarındaki tesis, depo ve atıl durumdaki tüm birim ve malzemeler tamamen Vagon Onarım Fabrikasının bulunduğu alana taşınmalı. Devlet Demiryollarındaki birçok tesisin atıl vaziyette durması ve işyerlerinin kiralık olarak özel şahıslara depo alarak verilmesi Malatya’ya yakışan bir tablo değildir. Devletin, depoları kiraya vermesine ihtiyacı yoktur. Yıllardır aynı şeyi savunuyorum; Malatya ile Yeşiltepe’yi ikiye bölen TCDD 5. İşletme, idari bina ve Gar hizmetlerinin dışındaki tüm birimleri Vagon Onarım Fabrikasına taşınmalı. Şehir ile Yeşiltepe arasındaki duvar kaldırılmalı. Yük trenleri ile halen şehir merkezinde kömür, demir, çimento, tuğla taşınmasının zamanı artık geçmiştir. Bu bölge hurdalık alana dönmüş durumda. Malatya büyükşehir olacaksa bazı adımları atmamız gerekiyor. O bölgede 400-450 dönümlük bir alan var. Malatya’nın ikinci alt merkezini bu bölgeyi yapabiliriz. Hızlı trenin de hizmete girmesi ile bu bölgede yoğunluk artacaktır.” diye konuştu.

Keskin, TCDD 5.Bölge’nin Vagon Onarım Fabrikası’na taşınacak olan tesis ve birimlerinden arta kalan alanların yeşil alan ve betonlaştırılmadan hediyelik kayısı satış dükkanlarının yapılması gerektiğini söyleyerek, “Ergenekon Köprüsü ile Yeşiltepe Köprüsü arasındaki alan betonlaştırılmadan tamamen kamusal hizmet kapsamında sosyal yaşam alanı olarak vatandaşa sunulmalı.” dedi.

Keskin, “Malatya’ya ikinci üniversite çakmak Kışlası ve Askeri Hastane’nin bulunduğu alana yapılmalı. Üniversite ile şehir iç içe olmalı. Üniversite şehrin 25-30 kilometre dışına yapılırsa bunun şehre bir katkısı olmaz. Yeşiltepe bölgesi Malatya’nın gelişime ve dönüşüme en açık bölgelerinden birisidir. Yeşiltepe’nin kalkınması için ikinci üniversite mutlaka bu bölgeye kurulmalı.” dedi.

Keskin, Malatya ile iç içe girmiş olan ve artık Malatya’nın yükünü kaldıramayan Küçük Sanayi Sitelerinin ise Altay Kışlasına taşınması gerektiğini ve bu konuyu yaklaşık 15 yıldan beri dile getirdiklerini kaydetti.

Keskin, Şeker Fabrikasının akıbetinin net olarak belirlenmesini ve buna göre Malatya için bir hedefin ortaya konulması gerektiğini de belirterek; “Şeker Fabrikası Malatya’da mutlaka olmalı. Eğer Şeker Fabrikası olmayacaksa, çiftçi toprağında pancar yetiştiremeyecekse bu kadar baraj ve sulama tesisleri neden yapıldı? Öncelikle Şeker Fabrikası konusu netlik kazanmalı. Eğer mevcut yerde fabrika olmayacaksa, bunun için yeni bir şeker fabrikasının kurulmasının plan ve projeleri şimdiden masaya yatırılmalı ve adımlar atılmalı.” diye konuştu.

Yeşiltepeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Özcan Gözene; “Biz Şevket başkanımızı bir Yeşiltepeli olarak görüyoruz. Bizim Yeşiltepe’nin sorun ve sıkıntılarına hakim birisi. Çözüm noktasında da kendileri sorunları aktardığı zaman çözüm önerileri ile birlikte konuşuyor. Yeşiltepe 60-65 bin nüfuslu bir bölge. Yaşadığımız sıkıntıları zaman zaman bizde dile getiriyoruz. TCDD alanında yaklaşık 85 dönümlük alan sadece hurdalık olarak kullanılıyor. 400-450 dönümlük alan bir arazi. Eski de Doğu ve Batı Almanya’yı bölen bir duvar vardı, TCDD’de Yeşiltepe ile şehri bölen bir duvar haline geldi. Biz bu konuda dosyalarımızı milletvekillerimize sunduk.” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Salman Şahbaz ise, MESOB Başkanı Şevket Keskin’e teşekkür ederek, “Şevket başkanımız Yeşiltepe bölgesindeki sorun ve talepleri her zaman dile getiriyor. İkinci üniversitenin biz Yeşiltepe bölgesinde kurulmasını istiyoruz.” dedi.

Bülten- malatyahaber.com