Şehir Merkezlerine Dev Ekran

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, alanındaki tüm bilgileri vatandaşlarla paylaşmak için şehir merkezlerine dev ekranlar kuracak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşümden hava kirliliği ölçümüne kadar alanındaki tüm bilgileri vatandaşlarla paylaşmak için şehir merkezlerine dev ekranlar kurmaya hazırlanıyor.

Özel ve kamu kuruluşlarınca halkı bilinçlendirmek ve reklam amaçlarıyla yararlanılan led ekranlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da çevre ve kentsel dönüşüm gibi konularda halkı bilinçlendirmek için kullanılacak.

Uygulamaya, 2013 yılının ilk çeyreğinde, pilot bölge olarak başkentten başlanılacak. Ankara’da 5 noktaya kurulacak led ekranlar sayesinde vatandaşlar, Bakanlık faaliyetleri konusunda anında bilgilendirilecek.

Led ekranlardan, Bakanlığın faaliyetlerinin yanı sıra 81 il merkezindeki hava kalitesi ölçüm istasyonlarından elde edilen gerçek zamanlı veriler de kamuoyunun bilgisine sunulacak.