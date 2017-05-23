Şehir Mezarlığı Yakınına Güneş Enerji Santrali Kurulacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllık 5 milyon kwh’nin üzerinde elektrik üretecek Güneş Enerji Santrali (GES) kuruluyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Şehir Mezarlığı mevkinde 60 dönümlük bir alana Güneş Enerji Santrali kurulacağı duyuruldu.

Geçtiğimiz ay içerisinde ihalesi yapılan 3×1150 KWp gücündeki Güneş Enerji Santralinde yıllık 5.250.00 kwh elektrik enerjisi üretilmesi hedefleniyor. Üretilecek olan elektrik enerjisinden Büyükşehir Belediyesi’nin yıllık 2.6 milyon lira gelir elde etmesi hesaplanıyor.

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