Bir Günde Tam 20 Cenaze

Malatya Şehir Mezarlığı, tarihinin en yoğun gününü yaşadı. 26 Şubat Pazar günü Şehir Mezarlığı’nda toplam 20 cenazeye işlem yapıldığı bildirildi.

Şehir Mezarlığı gasilhanesinde Pazar günü 20 cenazenin yıkanması işlemi yapılırken, bu cenazelerden 12’si Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilirken, 8’i ise ilçe ve köy mezarlıklarına defnedilmek üzere sahipleri tarafından alındı.

Aynı gün yıkama ve defin işlemleri yapılan cenazeler şunlar:

ABDULLAH DURAN- Yaş:91

MAHMUT AKKOÇ- Yaş:77

İLHAN KARAOĞLAN- Yaş:39

MERYEM KARACAN- Yaş:71

MERYEM GEDİK- Yaş:91

NADİRYE KÖSE- Yaş:71

CELAL ÇOLAK- Yaş:89

İMAM KORKMAZ- Yaş:47

İBRAHİM BOYRAZ- Yaş:87

HATİCE AYHAN- Yaş:89

MEHMET HANİFİ POLATTAŞ- Yaş:63

FERHAT EREK- Yaş:22

REMZİ AKDEMİR- Yaş:83

FADİME BAYDOĞAN- Yaş:61

DÖNE TUNCAL- Yaş:91

PERİHAN SAYLAN- Yaş:81

AHMET GÜCİN- Yaş:84

YAVUZ ÇOKTUTAL- Yaş:66

HALİL DURMUŞ- Yaş:60

ELİF SARIÇİÇEK- Yaş:87

FOTO: Arşiv

malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi