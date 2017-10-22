‘Şehirler ve Kültürler’ Projesi Gezisi

Kale ilçesinden 34 genç kız, “Şehirler ve Kültürler” projesi kapsamında Şanlıurfa’yı gezdi.

Genç ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğünün “Şehirler ve Kültürler” projesi kapsamında Kale Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, 34 genç kız öğrenci için Şanlıurfa gezisi düzenledi.

Gezide, Şanlıurfa’nın tarihi ve turistlik yerleri gezilerek öğrencilere tarihi ve kültürü hakkında bilgiler verildi.

Güzel bir gün geçirdiklerini ifade eden öğrenciler, “Şanlıurfa’yı gezerek gördük, insanlarını konuşarak tanıdık ve kültürlerini yerinde inceledik. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

AA