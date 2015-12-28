Şehirler ve kültürler projesinin başvurularının başladığı kaydedildi.

Gezdikçe bilgi birikimi, iletişim gücü ve gönüllülük bilinci artan bir gençlik yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen bu proje kendini rahat ifade edebilen, özgüven sahibi, sosyal iletişim becerileri gelişmiş, gezip görerek öğrenen gençlerin varlığının sosyal barışa kardeşlik ve huzura hizmet edeceği bilinciyle uygulanmaktadır.

Projenin amacı ise; gezdikçe bilgi birikimi, iletişim gücü ve gönüllülük bilinci artan bir gençlik yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen bu proje kendini rahat ifade edebilen, özgüven sahibi, sosyal iletişim becerileri gelişmiş, gezip görerek öğrenen gençlerin varlığının sosyal barışa kardeşlik ve huzura hizmet edeceği bilinciyle uygulanmaktadır. Şehirler ve Kültürler Projesinin bir diğer amacı güçlü yarınların oluşumunda gerçek katkıyı sağlayacak olan gençlere muhteşem bir medeniyet ve tarihin evlatları olduğumuz gerçeğini anlatmaktır.

Programda tarihi ve kültürel alanda hareketlilik faaliyetlerinin yanı sıra, belirlenen temaya uygun olmak kaydıyla bir gün eğitim verilecektir. Eğitimin ertesi gününde bir oturumda madde bağımlılığı, bir oturumda da gönüllülük (uygulamalı) teması işlenmektedir. Bu eğitimler için ev sahibi il müdürlüklerince belirlenen ve Bakanlığımızca uygun görülen eğitmenler görev almaktadır.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Müdürü Sadi Fındıklı, ‘Şehirler ve Kültürler projesi gençlerin ülkemizin doğal güzelliklerini görmeleri, muhteşem tarihini ve kültürel değerlerini öğrenmeleri, Anadolu’da kök salıp büyümüş derin ve heybetli medeniyetimizi, şehirlerimizi ve kültürümüzü tanımaları için başlatılmış bir hareketlilik projesidir. İlimizden de 320 genç Aydın, Çanakkale, Bolu, ve İstanbul illerini gezecekler’’ dedi.

Proje başvurusu; sehirlervekulturler.gsb.gov.tr adresinden ve Malatya Gençlik Merkezinden de başvuru yapılacaktır. Atama sonuçları web/ yoluyla bildirilecektir. 18 yaşın altındaki gençler başvuru sonunda, sistemin oluşturduğu ”Veli İzin Belgesini velisine imzalatarak, en geç etkinlik gününde Malatya Gençlik Merkezleri’ne ulaştırması gerekmektedir. Veli izin belgesi ve taahhütname dosyasını aşağıdaki linklerden tıklayıp indirebilirler.