‘Şehirler ve Kültürler’ Projesi’ne Start

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Şehirler ve Kültürler’ projesi start alıyor.

Proje, gençlerin ülkenin doğal güzelliklerini görmeleri, muhteşem tarihini ve kültürel değerlerini öğrenmeleri, Anadolu’da kök salıp büyümüş derin ve heybetli medeniyeti, şehirleri ve kültürü tanımaları için başlatılmış bir hareketlilik eğitim projesi olarak dikkat çekiyor. Proje kapsamındaki eğitim, konaklama, ulaşım, yeme içme, rehberlik, müze girişleri ve benzeri her şey ücretsiz olacak.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, projenin önemine değindi.

Fındıklı, tüm gençleri projeden faydalanmaya beklediklerini kaydederek, “Gezdikçe bilgi birikimi, iletişim gücü ve gönüllülük bilinci artan bir gençlik yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen bu proje kendini rahat ifade edebilen, özgüven sahibi, sosyal iletişim becerileri gelişmiş, gezip görerek öğrenen gençlerin varlığının sosyal barışa kardeşlik ve huzura hizmet edeceği bilinciyle uygulanmaktadır. Şehirler ve Kültürler Projesinin bir diğer amacı güçlü yarınların oluşumunda gerçek katkıyı sağlayacak olan gençlere muhteşem bir medeniyet ve tarihin evlatları olduğumuz gerçeğini anlatmaktır. Bu seyahatlerde gençlerimiz, Bakanlığımıza bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında konaklayacak olup, yapılacak etkinliklerin tüm masrafları Bakanlığımızca karşılanacaktır. Farklı illerden gelen gençler, program boyunca birbirlerini tanıma imkanı bulacak, yeni dostluklara ve kardeşliklere yelken açacaklardır. Programda tarihi ve kültürel alanda hareketlilik faaliyetlerinin yanı sıra, belirlenen temaya uygun olmak kaydıyla bir gün eğitim verilecektir. Eğitimin ertesi gününde bir oturumda madde bağımlılığı, bir oturumda da gönüllülük (uygulamalı) teması işlenmektedir. Bu eğitimler için ev sahibi il müdürlüklerince belirlenen ve Bakanlığımızca uygun görülen eğitmenler görev almaktadır. 11 Temmuz-10 Eylül 2016 tarihleri arasında kız ve erkek olmak üzere düzenlenecek projede Malatya’dan Ankara, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Kastamonu illerine iki yüz kız, iki yüz de erkek olmak üzere dört yüz gencimiz bu projeden yararlanacaklar. Başvuruları önümüzdeki günler de başlayacak olup, http://sehirlervekulturler.gsb.gov.tr/BasvuruFormu.aspx# adresi üzerinden veya Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı Gençlik Merkezinden de yapılacaktır. Tüm Gençlerimizi bu projeye bekleriz’’ dedi.

ATAMA SONUÇLARI BİLDİRİLECEK

Atama sonuçları web/sms yoluyla bildirilecektir. 18 yaşın altındaki gençler başvuru sonunda, sistemin oluşturduğu ”Veli İzin Belgesi”ni velisine imzalatarak, 18 yaşından büyüklerin de Taahhütnameyi imzalayarak en geç etkinlik gününde Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezine ulaştırması gerekmektedir. Projede son başvuru tarihi yoktur. Proje bitene kadar istenen tarih ve il için başvuru yapılabilir. Ancak bilinmelidir ki; her ilimiz için belirlenmiş bir kontenjan vardır. Bu kontenjanın üzerindeki başvuruların değerlendirilemeyeceği tabiidir. Gençler, 1 (bir) dönem için bir il seçebilecek ve projeden bir kez yararlanma hakkına sahip olacaktır. Tercih ettiği dönem ve il başvurusu kabul edilmeyen gençler sonraki dönemler için yeniden başvuru yapabilecektir. Aynı anda birden çok dönem ve il için başvuru alınmayacaktır. Gençlerin seçiminde; şehit veya gazi yakını olanlara, anne veya babası vefat edenlere, dezavantajlı ve kırsal kesimde yaşayan gençlere öncelik verilecektir. Bunun dışında başvuru sırasına göre gençler telefonla aranıp programa katılıp katılmayacakları teyit edilecektir. Telefonu açmayan ya da gelmeyeceğini bildirenlerin yerine bir sonraki sırada bekleyen gençler aranacaktır. Böylece asil ve yedek listeler belirlenecektir. Bu gençlere, otobüslerin kalkış yeri ve saati bildirilecektir. Asil ve yedek listedeki gençler, hareket yeri ve saatinde hazır bulunacak, asil listeden gelmeyen olursa sırayla yedek listedeki gençler programa götürülecek.

Yeni Malatya Gazetesi