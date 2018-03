“Şehit Aileleri Bize Onların Emanetidir”

Battalgazi Belediyesi ve Derme İlkokulu tarafından ortaklaşa olarak ‘Çanakkale Savaşında Askerin Son Yemeği’ adlı etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılanlara, Çanakkale Savaşı’nda askerin son yemeği olan üzüm hoşafı ve yulaf ekmeği ikram edildi.

Battalgazi Belediyesi ve Derme İlkokulu tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Çanakkale Savaşında Askerin Son Yemeği’ adlı etkinlik, yoğun katılımla gerçekleştirildi. İnönü Kapalı Çarşı üzerinde gerçekleştirilen etkinliğe, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Bülent Eriş, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Derme İlkokulu Müdürü Orhan Özalp ve çok sayıda öğrenci ile vatandaş katıldı.

Programda ilk olarak Battalgazi Belediyesi Mehteran Takımı tarafından bir gösteri yapıldı. Mehteran takımı gösterisinin ardından günün anlam ve önemi ile ilgili bir konuşma yapan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Çanakkale Zaferi’nin önemine dikkat çekerek, “İçinde geçtiğimiz günler önemli günler. Türkiye coğrafyası açısında da önemli günler. Bundan 103 yıl öncede içinde geçtiğimiz günler önemli günlerdi. Ülkemizi bölüp parçalamak, her tarafını işgal etmek, Türk vatanını ve milletini yok etmek amacıyla bütün haçlı zihniyetinin saldırdığı o Çanakkale Savaşları’nda, 230 bin şehit verdik. Ama Çanakkale’yi geçilmez hale getirdik. Orada Gazi Mustafa kemal Atatürk’ün şu emrini ifade etmeden geçemeyeceğim. ‘Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum’ demiştir. Ve Çanakkale Zaferi’ni zafer yapan denizden geçemeyeceğini anlayan düşman, cephe gerisinde yok etmek istemesi ve Mustafa Kemal Atatürk’ün engin tecrübesi, arka cepheyi görüp gözetmesi ve orada düşmanı Gelibolu yarımadasına çıkmasını engellemesi Çanakkale Zaferi’ni kalıcı kılmıştır. Onun içindir ki geçmişini bilmeden, geleceğine güvenle bakmam mümkün değildir. ‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, kanla ıslanmadıkça, düşmana terk edilemez’ hadisesidir. İşte Türk milleti, vatanın her karış toprağında binlerce şehidin kanının olduğu bu kutsal vatan topraklarının bize bedeli ağır olmuştur. Bundan sonra da ağır olacaktır. Bu coğrafya üzerinde hesabı olanlar dünde vardı, bugünde var, yarında olacaktır. Ama biz uyanık olacağız. Bu vatanın birliğini, beraberliğini, dirliğini, düzenini devam ettirme noktasında üzerimize düşeni en güzel şekilde yerine getireceğiz. Herkesi seveceğiz, sevdireceğiz. Herkesi kucaklayacak bir dili de dil olarak benimseyeceğiz. Hacı Bektaş Veli’nin dediği gibi bir olacağız, iri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız” şeklinde konuştu.

Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ise, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve vatanı için canlarını feda eden insanlara biz ne yapsak azdır. Bizim şehitlerimize karşı şükranımız ve minnetimiz çok büyüktür. Şehit aileleri bize onların emanetidir. Bütün şehit ailelerine ve yakınlarına, son zamanlarda Afrin’de şehit olan askerlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum, Allah’tan sabır niyaz ediyorum. Yaralılarımıza ve gazilerimize acil şifalar diliyorum. O insanlara şunu ifade etmek istiyorum. Sadece 18 Mart’ta değil, yılın herhangi bir gününde, her hangi bir noktada, hangi konuda, ne tür sıkıntıları olursa her daim başımızın tacılar” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Çanakkale Savaşında askerin son yemeği olan üzüm hoşafı ve yulaf ekmeği ikram edildi.

(Bülten)