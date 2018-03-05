Şehit Aileleri Kaplıcaya Gönderildi

Vali Ali Kaban, Gönül Elçileri Projesi kapsamında şehit ailelerini moral amacıyla Nevşehir ili Kozaklı ilçesinde bulunan Termal Kaplıcalarına gönderdi.

Vali Ali Kaban, eşi Neriman Kaban ile 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, eşi Aynur Kocaoğlu tarafından 52 şehit yakını Kozaklı’ya uğurlandı.

2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu “ Kıymetli Şehit ailelerimiz, Sayın Valimiz faaliyetin çıkış noktası olarak 2. Ordu Garnizon Komutanlığı karargâhını uygun gördü, sizleri 2. Ordu Garnizon Komutanlığı karargâhında görmekten ve buradan uğurlamaktan son derece mutluyuz. Sizlere hayırlı yolculuklar diliyorum” dedi.

Şehit ailelerinin kendilerine şehitlerimizden emanet olarak kaldığını ifade eden Vali Ali Kaban, “Bu cennet vatanda huzur için yaşıyorsak şehit ve gazilerimizin sayesindedir. Şehitlerimizin bize emanet bıraktığı kıymetli ailelerine sahip çıkmak bizim görevimizdir. Valilik olarak şehit ailelerimizin her zaman yanında oluyor ve onlarla gurur duyuyoruz. Düzenlediğimiz bu moral gezisinin onları biraz da olsa mutlu etmesi bizim için önemli. Şehit ailelerimize hayırlı yolculuklar dilerim. Bu vesileyle vatan uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi minnet ve şükranla yad ediyor, Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Şehit aileleri de Vali Kaban’a gösterdiği hassasiyet ve düzenlediği gezi için teşekkür etti.

Bülten