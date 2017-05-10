Şehit Ailelerini Ziyaret Ettiler

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin eşi Esra Tüfenkci Malatya’da şehit ailelerini ziyaret etti. Esra Tüfenkci, 18 Nisan’da Tunceli Pülümür’deki helikopter kazasında şehit düşen polis memurları Hasan Yıldırım ve Candaş Kaplan’ın ailelerini ziyaret etti. Tüfenkci, şehit Hasan Yıldırım’ın annesi Mehlika Yıldırım ve babası Suat Yıldırım’a taziye diledi, acılarını paylaştı. Tüfenkci, Şehit Candaş Kaplan’ın annesi Meryem Kaplan ve babası Mustafa Kaplan ile de görüştü, şehit ailesine taziye diledi.

İtfaiye Erinin Ailesine Taziye

Esra Tüfenkci, afiş asmak için itfaiye aracının merdivenine çıktığı sırada minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden itfaiye eri Muhammet Mustafa Gökgöz’ün ailesine de taziye ziyareti yaptı.

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