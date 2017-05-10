Şehit Ailelerini Ziyaret Ettiler
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin eşi Esra Tüfenkci Malatya’da şehit ailelerini ziyaret etti. Esra Tüfenkci, 18 Nisan’da Tunceli Pülümür’deki helikopter kazasında şehit düşen polis memurları Hasan Yıldırım ve Candaş Kaplan’ın ailelerini ziyaret etti. Tüfenkci, şehit Hasan Yıldırım’ın annesi Mehlika Yıldırım ve babası Suat Yıldırım’a taziye diledi, acılarını paylaştı. Tüfenkci, Şehit Candaş Kaplan’ın annesi Meryem Kaplan ve babası Mustafa Kaplan ile de görüştü, şehit ailesine taziye diledi.
İtfaiye Erinin Ailesine Taziye
Esra Tüfenkci, afiş asmak için itfaiye aracının merdivenine çıktığı sırada minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden itfaiye eri Muhammet Mustafa Gökgöz’ün ailesine de taziye ziyareti yaptı.
Bülten
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."