Şehit Ailesi ve Gazilere İftar

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren tarafından şehit yakını ve gaziler için verilen geleneksel iftar yemeği bu yılda sürdürüldü.



Çobanoğlu Lokantası’nda verilen iftar yemeğine; TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, MESOB Başkanı Şevket Keskin, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kalaycıoğlu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahattin Ülger, Ziraat Odası Başkanı Bayram Polatbaş, Türk Ocakları Başkanı Nadir Günata, MEV Malatya Şube Başkanı Necdet Narin, Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Duran Şahin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Bayram Akdemir, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç, çok sayıda esnaf odaları başkanları ile şehit yakını ve gaziler katıldılar.



Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, şehit yakını ve gazileri unutmamak adına ve onlarla birlikte olmak için geleneksel hale getirdikleri iftar yemeğini bu yılda verdiklerini belirterek, hiçbir gücün Türkiye’yi bölmeye yetmeyeceğini söyledi. İftar yemeği yapılan duanın ardından sona erdi.

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