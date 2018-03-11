Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Şehit Anneleriyle Biraraya Geldiler

Şehit Anneleriyle Biraraya Geldiler
  • 12.03.2018
  • 0

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’in eşi Esra Tüfenkci ve Vali Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban Gönül Elçileri projesi kapsamında şehit anneleri ile bir araya gelerek sohbet programına katıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün düzenlediği ve İl Müftülüğünce desteklenen program Diyanet Kültür Merkezi Aile ve Dini Rehberlik Bürosunda gerçekleştirildi.

Programa Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’in eşi Esra Tüfenkci ve Vali Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban ile birlikte Battalgazi Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan’ın eşi Hafize Gürkan, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ın eşi Kadriye Urhal, İl Müftüsü Ümit Çimen’in eşi Şerife Çimen, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut’un eşi Fatma Bulut ve şehit anneleri katıldı.

11 şehit annesinin katıldığı programda şehitlik, imtihan ve sabır konularında sohbet gerçekleştirildi. Program sonunda Esra Tüfenkci ve Neriman Kaban şehit annelerine Kur’an-ı Kerim, bayrak ve şehitlerin fotoğraflarından oluşan hediyeleri takdim ettiler.

Bülten

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."