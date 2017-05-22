Şehit Ateşi Malatya’ya Düştü

Osmaniye’de Amanos Dağları Yarpuz Yaylası’nda, PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen jandarma özel harekat uzman çavuş Hasan Sevinç’in (27) acı haberi Malatya’daki baba ocağına ulaştı.

Osmaniye’de Amanos Dağları Yarpuz Yaylası’nda, PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan jandarma özel harekat uzman çavuş Hasan Sevinç, Osmaniye Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

Acı haber, Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Bindal Mahallesi’ndeki baba ocağına ulaştı. Yetkililer acı haberi, şehidin amcası Ahmet ile annesi Nuriye Sevinç’e verdi. Amca Ahmet Sevinç, “vatan sağ olsun, sizler sağ olun” diyerek gözyaşı döktü. Sağlık ekipleri, fenalık geçiren şehidin yakınlarına müdahalede bulundu.

Askerden sonra uzman çavuş olan şehit Hasan Sevinç’in ağabeyi Selam Sevinç’i 4 yıl önce kanserden, babası Mehmet Sevinç’i ise 2 yıl önce geçirdiği rahatsızlıktan dolayı kaybettiği öğrenildi.

10 kardeşi olan şehidin, evli ve 4 yaşında bir kız çocuğunun olduğu kaydedildi.

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi/Malatyahaber.com