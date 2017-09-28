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Malatya Haber -

Şehit Oğlunun Adının Verildiği Okulda

Şehit Oğlunun Adının Verildiği Okulda
  • 28.09.2017
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Arguvan’da şehit annesi, vatani görevini yaptığı Siirt’te şehit edilen oğlunun adının verildiği okulu ziyaret etti.

Arguvan’ın Yukarı Sülmenli Mahallesinde (köyünde) ikamet eden ve 1992’de Siirt’te şehit olan er Tuncay Göksu’nun annesi  Fatma Göksu şehit oğlunun adının Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne verilmesinden dolayı okulu ziyaret etti.

Daha sonda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne geçerek göreve yeni başlayan Nusret Güngör’e hayırlı olsun dileğinde bulunan Göksu, Kaymakam Cuma Emeç’i ziyaret etti.

Ziyarette makamda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmini öperek “Engellilere, yaşlılılara ve şehit annelerine sahip çıktığı için Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum. Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan sağ eylesin ve onu görmekde istiyorum dileklerinde bulundu.” diye konuştu.

Kaymakam Emeç ise şehitleri minnetle ve rahmetle andıklarını belirterek, “Eğer bu gün vatanımız baki ise bu şüphesiz bu toprak için canını feda eden şehitlerimiz sayesindedir. Biz şehit yakınlarımızı çok önemsiyoruz. Onların duasına mazhar olmaya çalışıyoruz. Devlet olarak her zaman yanlarında olacağız.” dedi.

AA

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