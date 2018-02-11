Şehit Pilotlar İçin Memleketlerinde Tören

Malatya’dan Afrin’de TSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na katılan ATAK tipi helikopterde bulunan Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut ile Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman şehit düştü. Malatya’daki 2. Kara Havacılık Komutanlığı’na bağlı olan helikopterde şehit olan Yüzbaşı Karaman ile Üsteğmen Mut’un cenazeleri, memleketlerinde düzenlenen törenlerle toprağa verildi.

ATAK DÜŞTÜ, 2 PİLOT ŞEHİT OLDU..

Afrin’de terör hedeflerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda Malatya 2.Kara Havacılık Alay Komutanlığı’ndan havalanan ATAK tipi helikopter, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafında düştü. Düşen helikopterde bulunan Kırıkkale nüfusuna kayıtlı Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut ile Ankara nüfusuna kayıtlı Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman şehit oldu.

Şehit Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut’un şehadet haberi, yetkililer tarafından Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Çilesiz Mahallesi’nde ikamet eden eşi Gizem Mut’a verildi.

Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan arkadaşları evine akın etti.

TSK’dan yapılan açıklamada, “13.00 sıralarında ATAK tipi helikopterimiz kırıma uğradı” denilerek şu ifadelere yer verildi: “Olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

ŞEHİT KARAMAN İZMİR’DE TOPRAĞA VERİLDİ..

Suriye Afrin’de devam eden operasyonlar sırasında kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman, İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı. Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye Afrin’de yürüttüğü operasyon sırasında kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman (33) için İzmir’de cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman, öğle namazını müteakip Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin eşi Duygu Karaman, annesi Ayşe Karaman, babası emekli emniyet müdürü Uğur Salim Karaman, şehidin kardeşleri Harika Cemrenur Karaman ve Ahmet Türker Karaman gözyaşları içinde tabuta sarıldı. Şehidin annesi feryat ederken, baba ise “Kahraman oğlum, yakışıklı oğlum” diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin cenaze törenine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AKP ve CHP İzmir milletvekilleri ile yüzlerce vatandaş katıldı. Şehit Karaman için düzenlenen geçiş töreninde ise aile ayakta durmakta güçlük çekerken, çok sayıda vatandaş da gözyaşlarına boğuldu. Cenaze töreninde sık sık “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları atıldı. Cenaze töreni sırasında gözyaşlarını tutamayan askerin gözyaşlarını ise şehidin yakınlarından biri sildi.

ŞEHİT ÜSTEĞMEN İÇİN KIRIKKALE’DE TÖREN..

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’nda Atak helikopterinin düşmesi sonucu şehit şehit pilot Erdem Mut için Kırıkkale Nur Camii’nde tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omuzunda şehrin merkezinde bulunan camiye getirildi.

Şehidi son yolculuğuna uğurlamak için binlerce Kırıkkaleli cami avlusunu doldurdu. Tören sırasında şehidin ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin tabutunun başına gelen eşi Gizem Mut, “Güçlü durmalıyız, o şimdi en güzel yerde. Kimseyi mutlu etmeyeceğim” dedi.

Şehidin eşi cenaze sırasında şehit üsteğmenin giysisini elinden bırakmadı. Annesi Ayşe Mut ise, “O alnının akıyla şerefiyle yaşadı, şerefsizlere örnek olsun” dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından helallik istendi ve şehidin naaşı top arabasına konularak bir süre tören mangası ve bando eşliğinde ilerledi. Ardından şehit Üsteğmen Mut’un cenazesi Kırıkkale Şehitliğine defnedildi.

Cenaze törenine Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, AKP Kırıkkale Milletvekilleri Ramazan Can, Abdullah Öztürk ve Mehmet Demir, Garnizon Komutan Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural katıldı.

İzmir- Kırıkkale, iha- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com