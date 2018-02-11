Şehit Pilotlar İçin Memleketlerinde Tören
Malatya’dan Afrin’de TSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na katılan ATAK tipi helikopterde bulunan Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut ile Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman şehit düştü. Malatya’daki 2. Kara Havacılık Komutanlığı’na bağlı olan helikopterde şehit olan Yüzbaşı Karaman ile Üsteğmen Mut’un cenazeleri, memleketlerinde düzenlenen törenlerle toprağa verildi.
ATAK DÜŞTÜ, 2 PİLOT ŞEHİT OLDU..
Afrin’de terör hedeflerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda Malatya 2.Kara Havacılık Alay Komutanlığı’ndan havalanan ATAK tipi helikopter, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafında düştü. Düşen helikopterde bulunan Kırıkkale nüfusuna kayıtlı Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut ile Ankara nüfusuna kayıtlı Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman şehit oldu.
Şehit Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut’un şehadet haberi, yetkililer tarafından Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Çilesiz Mahallesi’nde ikamet eden eşi Gizem Mut’a verildi.
Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan arkadaşları evine akın etti.
TSK’dan yapılan açıklamada, “13.00 sıralarında ATAK tipi helikopterimiz kırıma uğradı” denilerek şu ifadelere yer verildi: “Olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.
ŞEHİT KARAMAN İZMİR’DE TOPRAĞA VERİLDİ..
Suriye Afrin’de devam eden operasyonlar sırasında kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman, İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı. Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye Afrin’de yürüttüğü operasyon sırasında kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman (33) için İzmir’de cenaze töreni düzenlendi.
Şehit Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman, öğle namazını müteakip Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin eşi Duygu Karaman, annesi Ayşe Karaman, babası emekli emniyet müdürü Uğur Salim Karaman, şehidin kardeşleri Harika Cemrenur Karaman ve Ahmet Türker Karaman gözyaşları içinde tabuta sarıldı. Şehidin annesi feryat ederken, baba ise “Kahraman oğlum, yakışıklı oğlum” diyerek gözyaşı döktü.
Şehidin cenaze törenine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AKP ve CHP İzmir milletvekilleri ile yüzlerce vatandaş katıldı. Şehit Karaman için düzenlenen geçiş töreninde ise aile ayakta durmakta güçlük çekerken, çok sayıda vatandaş da gözyaşlarına boğuldu. Cenaze töreninde sık sık “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları atıldı. Cenaze töreni sırasında gözyaşlarını tutamayan askerin gözyaşlarını ise şehidin yakınlarından biri sildi.
ŞEHİT ÜSTEĞMEN İÇİN KIRIKKALE’DE TÖREN..
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’nda Atak helikopterinin düşmesi sonucu şehit şehit pilot Erdem Mut için Kırıkkale Nur Camii’nde tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omuzunda şehrin merkezinde bulunan camiye getirildi.
Şehidi son yolculuğuna uğurlamak için binlerce Kırıkkaleli cami avlusunu doldurdu. Tören sırasında şehidin ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin tabutunun başına gelen eşi Gizem Mut, “Güçlü durmalıyız, o şimdi en güzel yerde. Kimseyi mutlu etmeyeceğim” dedi.
Şehidin eşi cenaze sırasında şehit üsteğmenin giysisini elinden bırakmadı. Annesi Ayşe Mut ise, “O alnının akıyla şerefiyle yaşadı, şerefsizlere örnek olsun” dedi.
Kılınan cenaze namazının ardından helallik istendi ve şehidin naaşı top arabasına konularak bir süre tören mangası ve bando eşliğinde ilerledi. Ardından şehit Üsteğmen Mut’un cenazesi Kırıkkale Şehitliğine defnedildi.
Cenaze törenine Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, AKP Kırıkkale Milletvekilleri Ramazan Can, Abdullah Öztürk ve Mehmet Demir, Garnizon Komutan Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural katıldı.
İzmir- Kırıkkale, iha- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Emparyelistlerle dans yapilmaz biz muslumanlar basimiza gelen her seyde yuce Allahin aklinizi kullanin dusunun prensibini birakip hemen kolaya kaciyor emperyalistleri sucluyoruz iranla irak neyi paylasamayip yillarca savastilar saddam bir musluman ulke kuveyti neden isgale kalkisti kaddafiye yapilanlari gorduk katar arabistan kuveyt bahreyn iran gucleri yeterse turkiye sirada duruyor yillarca muttefik ve dost diye bizleri aldatan abd topraklarimizdaki ustler sayesinde bize yanlis istihbarat vererek hem teroristleri besledi hemde daga tasa bos yere bomba yagdirtti mazlum milletler bir araya gelmedikce bu olaylar bitmez diyorum.
tüm şehitlerimize allahtan rahmet diliyorum geride kalan yakınlarına allah sabır versin ülkemizin başı sağ olsun içimizdeki ve dışardaki mihraklara karşı birlik beraberlik içinde çok çalışıp en iyisi olana kadar dünya devletleri ile yarışarak düşmanlara karşı kuvvetlenmeliyiz
Allah şehitlerimize rahmet,kederli Ailelerine sabır ihsan eylesin.
Ramazan bey tüm yazdıklarına katılıyorum ve de ekliyorum ki; yıllarca emperyalizme karşı gelen şu solcular da şimdi oturmuş emperyalizmin desteklediği pyd pkk için Kahraman Türk Ordusunun Afrine girmesine engel olmaya çalışıyorlar. Başlarına sesleniyorum: Ey Müdür uyan, yaptığın yanlış siyasetle bir gün şahsına oy verecek delege bile kalmayacak…VeSSelam…
Gozlerimden yaslar akiyor ne zaman natoya girdik ulke olarak basimiza gelmeyen kalmadi ilkokul yillarim rahmetli ogretmenim her gun bir ogrenciye un veriyor beyaz unu evde kombe yaptiriyoruz ogretmenimiz bir kovada kaynayan suya bir toz katiyor sut oluyordu ve kombe ile birlikte o sutu iciyorduk yillar sonra ogrendimki onlar abd nin yardimiymis kominizm korkusuyla abd nin emir kulu olmustuk rahmetli erbakan hocam bugunku basimiza gelenleri yillarca anlatti siyonist israil ve abd den uzak durun dedi onlarin planlarini anlatti hoca ham hayeller pesinde kosuyor dediller yillarca irtica bahanesiyle partisini kapattilar 28 subatta savunan adami buram buram terlettiler siyasi yasak koydular ama o devletine kusmedi Mahsuni Şerifin dediği gibi yillarca teroristleri besleyen katil abd’ye defol defol diyemedik iraki afganistani libyayi suriyeyi kana buladi oluk oluk muslaman kani akitti sira irana ve ulkemize geldi amac arzi mevduta dayanan buyuk israil ve ermenistani kurmak maalesef bu oyuna tarih boyunca bir ve beraber oldugumuz irak ve suriyedeki bazi kürt kardeslerimizde geliyorlar kahramanlarimizi saygiyla selamliyorum ruhlari şad olsun mekanlari cennet olsun.
Ramazan bey,Günümüz olaylarını çok güzel özetlemişsiniz.