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Şehit Polis Adına Kur’an Kursu

Şehit Polis Adına Kur’an Kursu
  • 10.03.2018
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Vali Ali Kaban, Yeşiltepe Meydan Camii yanında yaptırılan Şehit Polis Memuru Hasan Yıldırım Kur’an Kursu açılış törenine katıldı.

Kur’an kursu açılışına Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar, Yeşilyurt Belediyesi Başkanı Hacı Uğur Polat, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Müftüsü Ümit Çimen, şehidin babası Suat Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Ümit Çimen’in okuduğu duanın ardından Şehit Polis Memuru Hasan Yıldırım Kur’an Kursu açılışı protokol tarafından yapıldı.

Vali Ali Kaban, Kur’an kursuna emeği geçenlere teşekkür ederek Yeşilyurt Belediyesi Başkanı Hacı Uğur Polat, şehidin babası Suat Yıldırım ve hayırsever işadamı Mazhar Selçuk Alaca’ya plaket verdi.

Bülten- malatyahaber.com

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