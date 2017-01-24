Şehit Polis İçin Mevlid

İstanbul Beşiktaş saldırısında şehit olan Malatyalı polis memuru Hamdi Dikmen için ailesi tarafından mevlit okutuldu.

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Vodafone Arena Stadı’nda çevik kuvvet ekiplerinin görev yaptığı alanda 2 ayrı bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Hamdi Dikmen için mevlit ve Kur’an okutuldu.

Mevlitte İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal, şehit polisin yakınları ve çok sayıda polis ile vatandaş katıldı.

Öğle namazından sonra özel bir düğün salonunda okutulan mevlitte Malatya’nın kanaat önderlerinden Ramazan Keskin şehit polis için dua etti.

iha