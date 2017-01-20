Şehit Polis İçin Ulu Cami’de Mevlid

İstanbul Beşiktaş’ta gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan Polis Memuru Hamdi Dikmen ve tüm şehitler için memleketi Malatya’da mevlit okutuldu.

Battalgazi İlçesi Ulu Cami’de Cuma Namazı öncesinde Battalgazi İlçe Esnaf ve Sanatkar Odası ile Battalgazi İlçe Müftülüğü tarafından mevlit okutuldu. Beşiktaş’taki hain saldırıda şehit düşen Polis Hamdi Dikmen’in ölümünün 40’ıncı gününde okutulan mevlitte diğer şehitler de unutulmadı.

Terörle mücadelede hayatlarını kaybeden tün şehitler için okutulan mevlite Şehit Hamdi Dikmen’in yakınları ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

iha