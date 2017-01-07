Şehit Polisin Ailesine Ziyaret

Vali Mustafa Toprak ve eşi Avukat Selime Toprak ile birlikte şehit yakınlarını evlerini ziyaret etmeye devam ediyorlar. Son olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesince organize edilen ve Halk Bankası’nın destekleriyle gerçekleştirilen “Yalnız Değilsiniz, Türkiye’nin En Büyük Ailesi Projesi” kapsamında, Şehit Polis Memuru Yusuf Kenan Mutlu’ nun ailesini ziyaret ettiler.

Ziyarette İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Rasim Bulut’ da hazır bulundu.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Elazığ Emniyet Müdürlüğü’ne PKK’lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Yusuf Kenan Mutlu’ nun eşi ve çocukları ile sohbet eden Vali Toprak ve eşinin dikkatini, şehidin küçük kızının elinden düşürmediği masal kitabı çekti. Küçük kızın okuma sevgisini takdir eden Vali Toprak, kendisini kutlayarak bu gün kendisine bir bilgisayar hediye edeceklerini ancak kitap okuma alışkanlığının bundan etkilenmemesi gerektiğini ifade etti.

İl Emniyet Müdürü Dr. Urhal’ın yanında oturan şehidin kızı kitapları çok sevdiğini söyleyerek, kitabını İl Emniyet Müdürü Dr. Urhal’a göstererek bu alışkanlığından vazgeçmeyeceğini ifade ederek hediye bilgisayar için Vali Toprak ve Bayan Toprak’a teşekkür etti.

Vali Toprak, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Başbakanımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın girişimleri ile organize edilen ve Halk Bankasının destekleri ile hayata geçirilen proje kapsamında şehitlerimizin emaneti olan yakınlarına ve çocuklarına bilgisayar hediye ediyoruz. Bu günde burada Şehidimiz Yusuf Kenan Mutlu’nun çocuklarını mutlu edebilmek adına, bir nebze de olsa onlara moral verebilmek adına ziyaret ettik ve hediyelerini verdik.” dedi.

Bülten