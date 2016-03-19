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Malatya Haber -

Şehit Polisin Cenazesi Malatya’ya Gönderildi

Şehit Polisin Cenazesi Malatya’ya Gönderildi
  • 19.03.2016
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Mardin’in Nusaybin ilçesinde şehit düşen Özel Harekat Polisi Oğuzhan Günaydın’ın naaşı, düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Malatya’ya uğurlandı. Törenin ardından Türk bayrağı açan bir grup vatandaş, “Şehitler ölmez, vatandaş bölünmez” sloganı atarak yürüdü.

Terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının sürdüğü Nusaybin’de şehit düşen Özel Harekat Polisi Oğuzhan Günaydın için cenaze töreni düzenlendi. Mardin Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, Vali Ömer Faruk Koçak, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel, Emniyet Müdürü Lütfullah Uğur Pekcan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, şehidin naaşının Devlet Hastanesi morgundan alınıp, alana getirilmesi ile başladı. Saygı duruşu ve şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun şehit için dua okudu. Daha sonra şehidin naaşı, memleketi Malatya’ya uğurlandı.

Törenin ardından dev bir Türk bayrağı açan vatandaşlar, “Şehit ölmez, vatan bölünmez” sloganları atarak, bir süre yürüyüş yaptı.

Mardin- iha

MARDİN’İN NUSAYBİN İLÇESİNDE ŞEHİT OLAN ÖZEL HAREKAT POLİSİ OĞUZHAN GÜNAYDIN’IN NAAŞI, DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN MEMLEKETİ MALATYA’YA UĞURLANDI. (MEHMET SALİH KESKİN/MARDİN-İHA)

MARDİN’İN NUSAYBİN İLÇESİNDE ŞEHİT OLAN ÖZEL HAREKAT POLİSİ OĞUZHAN GÜNAYDIN’IN NAAŞI, DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN MEMLEKETİ MALATYA’YA UĞURLANDI. (MEHMET SALİH KESKİN/MARDİN-İHA)

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Yorumlar
  1. Yusuf özberbber dedi ki:
    20 Mart 2016, 12:35

    Allah rahmet eylesin.

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