Şehit Üsteğmen İçin Tören



Konya’da düşen askeri uçakta şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Engin Kayadibi, Eskişehir’de gözyaşları içinde toprağa verildi. Şehit üsteğmen Engin Kayadibi’nin babası Mehmet Kayadibi gibi 29 yaşındayken yaşama veda ettiği öğrenildi. Cenaze töreninde şehidin keman sanatçısı olan eşi Tuğçe Kayadibi sürekli gözyaşı döktü.



Görev yaptıkları Malatya Erhaç 7’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan eğitim için gittikleri Konya’da F-4E uçağının düşmesi sonucunda Hava Pilot Binbaşı Serdar Kandemir ile birlikte şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Engin Kayadibi’nin cenazesi memleketi Eskişehir’e getirilerek tören düzenlendi.



Reşadiye Camii’ndeki törene Eskişehir Valisi Kadir Koçdemir, 1’inci Hava Kuvveti Komutanı Korgeneral Abidin Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, AK Parti milletvekilleri Nabi Avcı ve Ülker Can, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Çetingül, Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sakallı, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Emniyet Müdürü Naci Kuru, şehidin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nda başkemancı olarak görev yapan eşi Tuğçe Kayadibi, şehit Engin kayadibi’nin annesi Emeti Kayadibi, anneannesi Fatma Karakaya, dedesi Sami Karakaya, dayısı Kamil Karakaya, yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.



Tuğçe Kayadibi, cami bahçesinde eşinin tabutunun yanına yaklaşık dua okuyarak gözyaşı döktü. Tuğçe Kayadibi, askerlerin omzunda götürülen eşinin Türk Bayrağı’na sarılı tabutuna doğru selam durdu.



Reşadiye Camii’nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Hava pilot Üsteğmen Engin Kayadibi, Vişnelik Mahallesi’ndeki Hava Şehitliği Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verildi.



BABASIYLA AYNI KADERİ PAYLAŞTI



Yakınları, şehit Engin Kayadibi’nin babası Mehmet Kayadibi gibi 29 yaşındayken yaşamını yitirdiğini söyleyerek, Şehidin babası Mehmet Kayadibi, 2 Aralık 1982 tarihinde 29 yaşındayken geçirdiği rahatsızlık sonucunda öldü. Mehmet Kayadibi öldüğünde oğlu Engin Kayadibi henüz 6 aylıktı. Üsteğmen olan Engin de babasıyla aynı kaderi paylaşıp 29 yaşındayken yaşama veda etti dediler.



Bu arada yakınlarından bazıları ise şehit Engin Kayadibi ile 3 yıllık evli olan eşi Tuğçe Kayadibi’nin hamile olduğunu öne sürdüler ancak diğer yakınları bunu doğrulamadı.

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