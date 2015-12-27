‘Şehitler Anıtı’ Ricası

Malatya Valisi Ulvi Saran, Önce Vatan Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti.

Ziyaret esnasında bir konuşma yapan Vali Saran, “Şehit ve Gazilerimizin hatıralarını her vesileyle yad etmek ve onların rahmetle anılması için derneğimiz gerekli faaliyetleri yürütüyor. Biz de imkanlarımız ölçüsünde kendilerine yardımcı olup, faaliyetlerine katılıyoruz. Zaman zaman kendilerini ziyaret ederek, hatırlarını da sormamız lazım. Dolayısıyla bu ziyareti gerçekleştirdik” dedi.

Malatya Önce Vatan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Keskinkılıç ise, ziyaretlerinden dolayı Vali Ulvi Saran’a teşekkür ederek, “Malatya’ya yapmış olduğunuz hizmetleri takip ediyoruz ve görüyoruz. Hiçbir zaman unutulmayacak hizmetleri gerçekleştiriyorsunuz. Hizmetleriniz göz ardı edilemez. Sağ olun var olun. Sizin yapıcı bir yönünüz olduğunu biliyoruz. Şehit aileleri olarak bizim de sizlerden bir isteğimiz var. Her zaman söylüyorum; 18 yaşına gelmiş bir delikanlıya Çanakkale’yi ya da böyle yerleri ibret alması için gezdireceksiniz. Bizimde ricamız, Malatya’ya bir şehitlik anıtı yapılmasıdır. Yüzeysel olarak nereye yapılabileceğini gözden geçirdik. Bu kalıcı bir eser olur. Sizlerin girişimiyle bunun gerçekleştirileceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Vali Saran ise, Keskinkılıç’ın bu isteğini değerlendireceklerini ifade etti.