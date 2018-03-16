Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan askerler ve Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu.

Ulu Cami’de okutulan Kur’an-ı Kerim ve mevlide, Battalgazi Kaymakamı AbdÜl Kadir Duran ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim ve mevlit okunmasının ardından Zeytin Dalı Harekatı’nın başarıyla tamamlanması için dua edildi, daha sonra katılımcılara şeker ikram edildi.

Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adil Çulha, yaptığı açıklamada, şehitlerin ruhuna Mevlid-i Şerif okutup dualar ettiklerini belirterek, şehitlere Allah’tan rahmet diledi.

AA