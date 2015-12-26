Şehitler İçin Saygı Duruşu
Darende düzenlenen Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası’da, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Darendespor Kulübü Başkanı Fatih Kumtepe, hain saldırıyı kınamak ve toplumsal tepkiyi dile getirmek için salonda bulunanları saygı duruşunda bulunmaya davet etti. Turnuvaya katılan sporcular ve izleyiciler saygı duruşunda bulunduktan sonra hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu ve terörü lanetleyen sloganlar attılar.
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