Şehitler Tepesi’nde Zafer Duası

Malatya‘nın Darende ilçesinde Kur’an Kursu öğrencileri, Anadolu’nun fethi sırasında şehit düşen Seyyid Hasan Gazi Hazretlerinin türbesinin bulunduğu tepede, Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçik için Fetih Suresi okudu ve dua etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Darende Müftülüğüne bağlı eğitim veren Hulusi Efendi Erkek Kur’an Kursu idaresi tarafından düzenlenen “Zafer Duası” etkinliğine, Kaymakam Enver Hakan Zengince, İlçe Jandarma Komutan vekili Kıdemli Başçavuş Özkan Topal, İlçe Müftüsü Nurullah Birlik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ve hafızlar katıldı.

Yaşları 10 ile 15 arasında değişen küçük hafızlar, harekat tamamlanana kadar her gün Fetih suresi okuyarak şehit olan askerler içinde hatim indiriyor.

Kur’an Kursu Müdürü Aydın Duman, AA muhabirine, her gün Fetih suresi ve hatim okuduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Şu an seferde olan kahraman ordumuz ve bütün güvenlik güçlerimiz, al bayrağımız için, din ve İslam için, vatan için, millet için hayatlarını ortaya koyarak sefere devam ediyorlar. Öğrencilerimiz her gün Kur’an hatimleri ve yüzlerce Fetih suresi okuyor. Bugün de bu anlamlı mekanda Fetih suremizi okumak ve dualarımızı etmek için buradayız. İlçe protokolümüzün de katılımı ile ellerimizi semaya açarak hafızlarımız ile birlikte ülkemize ve ordumuza burada dua ettik.”

AA