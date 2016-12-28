Şehitliği Ziyaret Ettiler

Malatya Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi Tarih Öğretmeni Mustafa Fırat bir grup öğrenci ile birlikte Şehir Mezarlığı’nda bulunan Garnizon ve Polis şehitliğini ziyaret etti.

Ziyarette, öğrenciler tarafından şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu. Asırlardır bu topraklarda hüküm sürmenin bedelinin pahalı olduğunu vurgulayan Tarih Öğretmeni Mustafa Fırat,1071 Malazgirt Savaşından bu yana adalet, eşitlik gibi unsurlara bağlı ırk, din, inanış ayrımı yapmaksızın asil Türk milletinin Anadolu’da varlık gösterdiğini bunu yok etmeye kimsenin gücü yetmeyeceğini belirtti.

iha