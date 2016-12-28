Şehitliği Ziyaret Ettiler
Malatya Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi Tarih Öğretmeni Mustafa Fırat bir grup öğrenci ile birlikte Şehir Mezarlığı’nda bulunan Garnizon ve Polis şehitliğini ziyaret etti.
Ziyarette, öğrenciler tarafından şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu. Asırlardır bu topraklarda hüküm sürmenin bedelinin pahalı olduğunu vurgulayan Tarih Öğretmeni Mustafa Fırat,1071 Malazgirt Savaşından bu yana adalet, eşitlik gibi unsurlara bağlı ırk, din, inanış ayrımı yapmaksızın asil Türk milletinin Anadolu’da varlık gösterdiğini bunu yok etmeye kimsenin gücü yetmeyeceğini belirtti.
iha
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."