Şehmus’un Aracı 100 Metrelik Uçuruma Uçmuş

Malatyaspor’un eski futbolcularından, Amed Sportif Faaliyetler takım kaptanı Şehmus Özer, Malatya’dan Diyarbakır’a giderken, Elazığ sınırlarında kendi kullandığı araçla 100 metrelik uçuruma yuvarlanarak, hayatını kaybetti.

Kaza, Pazartesi gecesi 23.00 sıralarında sıralarında, Malatya ile Elazığ’ı birbirine bağlayan ve kestirme yol olarak kullanılan Gözeli-Sivrice karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Amed Sportif Faaliyetler kaptanı, Malatyaspor’un da eski futbolcularından olan Şehmus Özer, idaresindeki 35 SEH 77 plakalı ciple Malatya’dan Diyarbakır istikametine seyir halindeyken kar ve buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanarak, dere yatağına düştü. Kazada, araçta yalnız olduğu öğrenilen Özer, olay yerinde hayatını kaybetti.

Özer’den haber alınamaması üzerine yakınları durumu polise bildirdi. Tam bir gün sonra başlatılan arama çalışmalarında kaza yerini bulan jandarma ekipleri, araç içerisinde Özer’in cansız bedenine ulaştı. Özer’in cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CENAZE ERGANİ’YE GÖNDERİLDİ..

Elazığ’da geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden, Amed Sportif Faaliyetler takım kaptanı Şehmus Özer’in cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Diyarbakır’a gönderildi.

Pazartesi günü akşam saat 22.00’den sonra kendisinden haber alınamayan Amed Sportif Faaliyetler takım kaptanı Şehmus Özer’in aradan geçen 24 saatin ardından Salı gecesi saat 23.00 sıralarında Malatya ile Elazığ’ı birbirine bağlayan ve kestirme yol olarak kullanılan Gözeli-Sivrice karayolunun 25’inci kilometresinde kaza geçirdiği ortaya çıkmıştı. Aracı 100 metrelik uçuruma yuvarlanan ve ters dönmesi sonucu sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği belirlenen Özer’in cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde otopsisi tamamlanan Özer’in, cansız bedeni ailesi, yakınları ve kulüp yöneticileri ile futbolcular tarafından morgdan alındı. Cenaze aracına konulan Özer’in, naaşı son yolculuğuna uğurlanmak için memleketi Diyarbakır’ın Ergani ilçesine götürüldü.

Özer’in kazaya bağlı travmayla birlikte donmaya bağlı ölmüş olabileceği değerlendirildiği öğrenildi.

Toprağa verildi

Özer’in cenazesi memleketi Diyarbakır’ın Ergani ilçesindeki Gülbaran Mezarlığı’na getirildi. Tabutunun üstüne Amed Sportif Faaliyetler bayrağı ve atkısı atılan Özer için burada cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Özer’in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Sinir krizi geçiren Özer’in yakınlarında mezarlığa gelen 112 sağlık ekipleri müdahale etti.

“Arada 24 saat var”

Takım kaptanlarını bir kaza sonucu kaybettiklerini belirten Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Nurullah Edemen, “Şehmus’un kaza geçirdikten sonra bulunması arasında 24 saat var. Kazayı kimsenin fark etmemesi ayrı bir detay. Şehmus kardeşimizin kaza sırasında vefat etmediğini, donarak ölmüş olabileceğini düşünüyoruz. Öyle veya böyle takımımızın kaptanını kaybettik. Kaliteli bir kişilikti. Biz kaptanımızı unutmayacağız, adını yaşatmak için projeler gerçekleştireceğiz. Mekanı cennetlik olsun. Bugün Şehmus kardeşimizi Ergani’de son yolculuğuna uğurladıktan sonra Diyarbakır’da taziyesini kuracağız. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

MALATYASPOR VE EVKUR YENİ MALATYASPOR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI..

Amedspor’un takım kaptanı, Malatyaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor’un eski futbolculardan Şehmus Özer’in trafik kazansında hayatını kaybetmesi Malatya futbol kamuoyunda da üzüntüyle karşılandı.

Malatyaspor ve o zamanki adıyla Malatya Belediyespor olan Yeni Malatyaspor takımlarının formalarını giyen Şehmuz için eski kulüpleri taziye mesajı yayımladı.

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından yayınlanan mesajda, “Eski futbolcumuz Şehmuz Özer’in trafik kazasında hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehmuz futbolculuğu ve kişiliğiyle örnek bir karakterdi. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı diliyoruz. Türk futbolunun başı sağ olsun” ifadelerine yer verildi.

“Attığı goller, futbolculuğu ve kişiliğiyle taraftarın gönlünde taht kurmuştu”

Malatyaspor Kulübü adına yazılı bir açıklama yapan Başkan Bülent Kapkıner ise Şehmuz Özer’in vefat haberiyle büyük bir üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Şehmuz’un Malatyaspor’un unutulmaz futbolcularından birisi olduğunu ifade eden Kapkıner, “Şehmuz Malatyaspor’un unutulmaz futbolcularından birisiydi. Futbol oynadığı dönemde attığı goller, futbolculuğu ve kişiliğiyle taraftarın gönlünde taht kurmuştu.Ölümüyle şok olduk. Her ölüm erkendir ama bu gerçekten erken oldu. Eski futbolcumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyorum” dedi.

Diyarbakır-Ergani doğumlu olan Şehmus Özer, 1999-2000 sezonunda o zamanki adı Malatya Belediyespor olan Evkur Yeni Malatyaspor’da, 2000- 2001 sezonu ile 2001- 2002 sezonunun ilk yarısında Malatyaspor’da forma giymiş, Malatya’dan Kayserispor’a transfer olmuştu.

Amed Sportif’in deneyimli oyuncusu Şehmus Özer trafik kazasında hayatını kaybetti. Amedspor’un kaptanı Şehmus Özer kimdir?

Şehmus Özer, 10 Mayıs 1980 tarihinde Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine Erganispor’un altyapısında başlayan Şehmus Özer, 1998’de profesyonel kariyerine başlayan imzayı atarak as takıma katılmıştır.

As takımda ilk karşılaşmasına 29 Ağustos 1998’de oynanan Yüksekova Belediyespor maçında çıktı. Performansı ile dikkat çeken oyuncu 1999’daMalatya Belediyespor (şimdiki adı Evkur Yeni Malatyaspor)’a ve orada bir sezon geçirdikten sonra Malatyaspor’a transfer oldu ve sarı-kırmızılı takımda 1.5 sezon top oynadı.

Malatyaspor’la geçirdiği ilk sezonda Play-Off’u kazanarak Süper Lig’e yükseldi ve Süper Lig’de 4 karşılaşmada forma şansı buldu. Ardından 1. Lig takımlarından olan Kayserispor’a kiralandı.

Sezonun sonunda Gümüşhanespor’a ve bir sezon sonra Mardinspor’a geçen Şehmus Özer, 4 sezon boyunca ilk 11’de forma giydi ve 119 maçta 43 gol attı.

2007-2008 sezonunda Karşıyaka’da ve 2008-2010’da Altay’da oynadı.

2010-2011 sezonunda Mersin İdman Yurdu’na transfer oldu ve sezon sonu Süper Lig’e yükselmeyi başardı. Fakat Süper Lig kadrosunda kendisine şans bulamadığı için serbest bırakıldı.

Serbest kalmasıyla 2011-2012 transfer döneminde Akhisar Belediyespor’a transfer oldu ve ardından Şanlıurfaspor’a transfer oldu. Bir süre forma giydikten sonra 2013-2014’te yeniden Altay’a transfer olan Şehmus, son olarak memleketi olan Diyarbakır takımlarından Amedspor’a transfer oldu ve 3 sezonda 86 maçta 35 gol attı.

iha- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com