‘Şehre Dokunanlar’ın Çekimi Yapılıyor

NTV’de yayınlanan ‘Şehre Dokunanlar’ programı ekibi, Arslantepe’nin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla çekimlere başladı. Program çekimlerine katılan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arslantepe Höyüğü hakkında bilgiler verdi.

NTV’de Yayınlanan ve Anadolu Efes’in ana sponsorluğunda gerçekleştirilen ‘Şehre Dokunanlar’ programının çekimleri, Arslantepe Höyüğü’nde başladı. Rabia Çelik’in yapımcılığını, Fatih Akıcı’nın yönetmenliğini yaptığı ‘Şehre Dokunanlar’ programının sunuculuğunu ise oyuncu Serdar Orçin yaparken, programın çekimlerini de kameraman Erdem Erön gerçekleştiriyor.

UNDP Proje Yöneticisi Aslı Çakır Dağlı ve UNDP Proje Asistanı Büşra Çelik’in de hazır bulunduğu program çekimlerine katılan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arslantepe Höyüğü ve Malatya’nın Mirası Arslantepe Projesi’nin katkıları konusunda bilgiler verdi.

Başkan Gürkan, Arslantepe Höyüğü’nün insanlık tarihi açısından büyük öneme sahip olduğunu belirterek, “Arslantepe dünya kültürel mirası listesinde önemli bir merkezdir. Biz belediye olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Arslantepe’nin Dünya Kültürel Miras Listesi’nin asıl listesine alınması için önemli bir mesafenin katedildiğini gösterdi. Bundan sonra Arslantepe’nin Dünya Kültürel Mirası asıl listesine alınması için çalışmalarımızı hızlandırdık. Bir tarafta Adıyaman ve Malatya sınırları arasında olan Nemrut’u, bir taraftan Somuncu Baba’yı, öte taraftan Arapgir’deki hanlar ve hamamları bu destinasyon içine alıp, aynı zamanda Anadolu’yu Anayurt yapan Battalgazi’yi de bu destinasyon içinde önemli bir merkez haline getirmek istiyoruz. Arslantepe’nin tanınabilirliğinin arttırılması, buradaki kültür ve turizm faaliyetlerine hızlı bir faaliyet kazandıracağı, bu ivmenin de bu bölgedeki halka bir katma değer kazandıracağını düşünüyorum. O yüzden Arslantepe’nin turizm konusunda önemli bir proje olacağına inanıyorum. Türkiye’ye 30 milyonun üzerinde bir turist geldiğini düşünürsek, Dünya insanlık tarihinin merkezi olan Arslantepe’nin tanınabilirliği arttırıldığı takdirde burada da önemli bir turizm faaliyetinin olacağı kanaatindeyim. Sizlerde bu görevi ifa ettiğiniz için ve Arslantepe’nin tanınırlığını noktasında göstermiş olduğunuz gayretlerden dolayı size de teşekkür ediyorum” dedi.

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi