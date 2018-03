“Şehrin Güzel Yönetilmesini İstiyoruz”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’i ziyaret ederek, esnaf odası başkanları ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, genel kurulu gerçekleşen Oda başkanlarına yeni dönem görevlerinde başarılar diledi.

Ziyarette konuşan Ağbaba, esnaf odalarının tüm Malatya’nın renklerini barındırdığını ifade ederek, “Malatya’nın kalbi sizsiniz demek mümkün. Bende bir esnaf çocuğuyum, bununla gurur duyuyorum. Halen esnaf olduğumu söylemeye devam ediyorum. Sorunlarınızı biliyoruz, sizlerle sürekli birlikteyiz. Zaman zaman hem siyaseten, hem de içinizden birisi olarak sorunlarınızı dile getirmeye çalışıyoruz. Biliyoruz ve görüyoruz, maalesef bazı düzenlemeler, bazı yapılan işler esnafı, esnaf olmaktan çıkartıyor, esnafı bitiriyor. Özellikle zincir marketler dediğimiz marketler her esnafın ekmeği ile oynuyor. Bu genel ve yerel olarak destekleniyor. Buna mutlaka bir düzen getirilmeli. Her adım başında, ilçelerde marketler açıldı. Marketler gittikleri her yerde ticareti kurutuyorlar. Birçok ilçede bunun örneği var. Yerel yöneticiler bu durumu dikkate almıyorlar. Aslında bunlara ruhsat vermemek lazım, bu duruma bir düzenleme getirilmeli. Ben buna zincir mağaza terörü diyorum. Herkesi etkiliyor, birçok dalda esnafı olumsuz etkiliyor. Buna yönelik tekliflerimiz oldu, bu tekliflerimizi tekrar gündeme getireceğiz. Bu bir siyaset meselesi değil. Çok zincir marketlerin açılması Malatya ekonomisine katkı sağlamıyor. Malatya’daki istihdama da katkı sağlamıyor, bir bakkal 7-8 kişiye ekmek verirken, gidin bakın marketlere asgari ücretle çalışan 2 elemanları var. Bu gidişata bir dur demek lazım. CHP İl Başkanlığımız geçen dönem bir kampanya başlattı, ‘Bakkal amca üzülme, Malatya seninle’ diye. Maalesef bakkallar bile buna ısınamadı. Bu tamamen bakkalların işini arttırmaya yönelik bir kampanya idi. Gittiğim her yerde söylüyorum, mahalleli mahallesini seviyorsa, mutlaka kendi mahallesinin bakkalından, manavında alışveriş yapsın. Çünkü yarın taziyende o var, çocuğunun anahtarını onu bırakıyorsun, evinin anahtarını ona bırakıyorsun, paran olmadı mı ondan alıyorsun, halen ekmeği bakkaldan borç alıyorsun. Bu nedenle kendi yerel esnafımıza sahip çıkmalıyız. Avrupa’da kendi yerel esnaflarını koruyor, büyük marketleri belli şartlar altında şehre sokmadan tutuyorlar. Maalesef 15 yıllık süreçte Malatya ve Türkiye’de ne büyüdü derseniz; beton binalar büyüdü, İstanbul’da aynı, Ankara’da aynı, Malatya’da yanı. Büyük AVM’ler bütün Türkiye’yi sarmış.” diye konuştu.

Ağbaba, “Şehrin güzel yönetilmesini istiyoruz. Hep birlikte huzur içerisinde, mutluluk içerisinde yaşamak istiyoruz. Malatya, Türkiye’nin ve dünyanın en güzel kentlerinden birisidir. Bende Malatya’ya geldiğim de kendimi güvende ve hep huzurlu hissediyorum. Bunu da sizlere borçluyuz. Malatya’yı temsil etmekten ve Malatya’nın milletvekili olmaktan gurur duyuyorum. Mutlaka yerelde yetişmiş insanlarımıza sahip çıkmalıyız. Keşke, dışarıdan ithal isimler verileceğine, dışarıdan ithal isimler parklara verileceğine, Malatya’nın yetişmiş insanlarının isimleri verilse. Malatya içinde söylüyorum, Türkiye içinde söylüyorum, dışarıdan arayacağımız bir şey yok. Bu topraklar, Anadolu topraklarının örnek alabileceği başka ülkede yok. Örnek alınacaksa bizim ülkemiz örnek alınsın. Çünkü bu topraklar herkesin bir birini kırdığı, kestiği dönemde Hacı Bektaş Veli’yi yetiştirmiş, Mevlana’yı yetiştirmiş, Yunus Emre’yi yetiştirmiş, Ahmet Yesevi’yi yetiştirmiş, Niyazı Mısri’yi yetiştirmiş. Bunların kıymetini bilmeliyiz. Yerel olarak da hiç ithal isim aramaya gerek yok. Yerelde bir çok ismimiz var, bu isimlerinde mutlaka Malatya’nın kültürü olarak, değeri olarak Türkiye’ye yansıtılmalı. Bu markalarımızı parayla bulamayız.” İfadelerini kaydetti.

MESOB Başkanı Şevket Keskin, Ağbaba’yı yeniden CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevine gelmesinden dolayı tebrik edip, başarılar dileyerek, “Malatya için bir gururdur. CHP gibi ana muhalefet partisinde Malatya milletvekili olarak genel başkan yardımcısı olmanızı takdirle karşılıyoruz. Seçimlerden sonra milletvekilleri artık partilerin değil Malatya’nın milletvekilidir. Malatya olarak iktidar partisinde ve ana muhalefet partisinde 2 tane genel başkan yardımcımız var, 1 bakanımız var. Ülkenin nasıl birlik ve beraberliğe ihtiyacı varsa, Malatya’nın birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Zeytin Dalı Harekatına destek veren partilerimizi tebrik ediyoruz, takdirle karşılıyoruz. Ülkemiz için, devletimiz için, milletimiz için, bayrağımız için canımızı feda edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.” diye konuştu.

Keskin, “Esnaf ve sanatkarın sıkıntıları var, büyük camianın her zaman sıkıntıları olur. Bizim esnaf olarak AVM’lere gücümüz yetmez. Biz özellikle market zinciri şubelerinin çoğalmamasını istiyoruz. Marketlerin mantar gibi şubelerinin büyümemesi lazım. Bir market açılacaksa bunun kuralları olmalı. Bundan sonra açılacak olan AVM’ler bize zarar vermeyecektir, verdikleri kadar verdiler, AVM’ler artık bir birlerine zarar verecek ve AVM’ler bir birini yiyecektir. Bugün Ankara ve İstanbul’da, diğer şehirlerde AVM’ler boşalmış durumda ve kapanıyor. Esnaf ve sanatkar bu toplumun ana temel unsurların başında gelir. Esnafımız barış ve kardeşliğin temelidir. Esnafımız bu topraklarda Selçuklu döneminden beri gelmiş ve ayaktadır, bundan sonra da devam edeceğine yürekten inanıyorum.” dedi.

Keskin, “Bazen ben eksiklikleri söylediğim zaman kızmalar ve darılmalar oluyor. Ancak kimsenin kızmaya ve darılmaya hakkı yoktur. Kırmadan, dökmeden eleştirmek bizim hakkımız. Görev yapmak da sizin hakkınız. Milletvekillerimizden biraz daha birlik ve beraberlik istiyoruz. Gümrük ve Ticaret Bakanımız geldiği zaman, tüm milletvekillerimizin yanında beraber olmasını istiyoruz. Bundan sonra belki aynı fırsat elimize geçmeyebilir, yarın bu geç olabilir. Son dönemde gerçekten de hükümetimizin önemli katkı ve uygulamaları oldu. Ben hükümetimize de teşekkür ediyorum, CHP ve MHP’ye de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.” İfadelerini kaydetti.

Ağbaba, ziyaretinde oda başkanları ile bir süre sohbet etti.

