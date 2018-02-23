Şeker Fabrikası’ndan 75 Milyon TL Ödeme

Malatya Şeker Fabrikası, 2017 yılı sezonu için ikinci dilimde pancar üreticisine 36 milyon 442 bin TL ödeme daha yaparken, sezon boyunca yapmış olduğu toplam ödeme 75 milyon 287 bin TL’ye ulaştı.

-Ödemeler dünden itibaren başladı

Alınan bilgiye göre; Malatya Şeker Fabrikası 2017 yılı ikinci dilim pancar ödemeleri kapsamında dünden itibaren Malatya’da 2 milyon 981 bin TL, Adıyaman –Gölbaşı’nda 9 milyon 225 bin TL, Kahramanmaraş’ta 11 milyon 584 bin TL ve Sivas-Kangal’da 12 bin 652 bin TL olmak üzere 36 milyon 442 bin TL ödeme gerçekleştirdi.

-Toplamda 75 milyon TL ödendi

Pancar üreticisine 2017 yılı pancar bedeli olarak toplam da 75 milyon 287 bin TL ödenmiş oldu.

2017 yılında Malatya’da 7 milyon 922 bin TL, Adıyaman –Gölbaşı’nda 17 milyon 179 bin TL, Kahramanmaraş’ta 19 milyon 208 bin TL ve Sivas-Kangal’da 30 milyon 978 bin TL olmak üzere toplamda 75 milyon 287 bin TL ödendi.

-Malatya yöresi çiftçisine yönelme

Malatya Şeker Fabrikası’nda 2017 yılı sezonun da 383 bin ton pancar alınarak, 45 bin 161 ton kristal şeker üretildi. Şeker Fabrikası 2018 yılı sezonunda 470 bin ton pancar alımını hedefliyor. Fabrika alacağı pancarın üçte birini, yaklaşık 170 bin ton pancarı Malatya yöresi çiftçisinden temin edecek. Bu rakam ise Malatya’da pancar üretiminin önemli bir seviyeye ulaşacağını gösterdi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com