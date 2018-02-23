Şeker Fabrikası’ndan 75 Milyon TL Ödeme
Malatya Şeker Fabrikası, 2017 yılı sezonu için ikinci dilimde pancar üreticisine 36 milyon 442 bin TL ödeme daha yaparken, sezon boyunca yapmış olduğu toplam ödeme 75 milyon 287 bin TL’ye ulaştı.
-Ödemeler dünden itibaren başladı
Alınan bilgiye göre; Malatya Şeker Fabrikası 2017 yılı ikinci dilim pancar ödemeleri kapsamında dünden itibaren Malatya’da 2 milyon 981 bin TL, Adıyaman –Gölbaşı’nda 9 milyon 225 bin TL, Kahramanmaraş’ta 11 milyon 584 bin TL ve Sivas-Kangal’da 12 bin 652 bin TL olmak üzere 36 milyon 442 bin TL ödeme gerçekleştirdi.
-Toplamda 75 milyon TL ödendi
Pancar üreticisine 2017 yılı pancar bedeli olarak toplam da 75 milyon 287 bin TL ödenmiş oldu.
2017 yılında Malatya’da 7 milyon 922 bin TL, Adıyaman –Gölbaşı’nda 17 milyon 179 bin TL, Kahramanmaraş’ta 19 milyon 208 bin TL ve Sivas-Kangal’da 30 milyon 978 bin TL olmak üzere toplamda 75 milyon 287 bin TL ödendi.
-Malatya yöresi çiftçisine yönelme
Malatya Şeker Fabrikası’nda 2017 yılı sezonun da 383 bin ton pancar alınarak, 45 bin 161 ton kristal şeker üretildi. Şeker Fabrikası 2018 yılı sezonunda 470 bin ton pancar alımını hedefliyor. Fabrika alacağı pancarın üçte birini, yaklaşık 170 bin ton pancarı Malatya yöresi çiftçisinden temin edecek. Bu rakam ise Malatya’da pancar üretiminin önemli bir seviyeye ulaşacağını gösterdi.
Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Başka şeyler söyleniyor,başka şeyler yapılıyor.Saman dahi,Yunanistan dan ithal edilir hale geldi.
kapatmayin 5 bin tl ile ile calismayan yuk olmus emeklikleri gelmisleri gonderin yerine 3 bin tl ile daha fazla adam alinsin tabi sinavla harkes ekmek yesin ama olmaz illa kapatirlar yada satarlar esenlige cakira hasut malatya hasut.
Boş verin kapatalım gitsin bu fabrikayı, yerine avm ve rezidans yapalım, fabrikayı napacaz ithal ederiz silgiyi ithal ediyoruz şekerimi ithal edemiycez,bizim üretmeye ihtiyacımız yok fabrikaların hepsi kapansın heryer avm olsun, sonra o avm ve binaların duvarına bakar dururuz
esenlikten daha güzel iş yapmış en azında köylüden ürün almış .
kapama konusu 100 yıl geçse de kapanacak bari 100 sonraya güzel bir park veya yaşam alanı olsun .
sonuç da devletin yeri bu demek devletin yeri halka kalır kişilere kalmasın inşaallah saygılar .
Şeker pancari dışında üretilen şeker ve mısır şurubu kullanımı derhal yasaklanmalidir bu fabrikalar neden kapatılır anlamis değilim eskiden samsun Maltepe Bafra gibi sigara markalarımız vardı tütün fabrikalari kapandı halk coninin sigarasını içiyor şimdide mısır surubunumu kullanacağız üretime yonelmeden tüketen tarım ve hayvanciiga önem vermeyen ülkeleri iyi günler beklemez diyorum.
Bu sözümü unutmayınız…. bu şeker fabrikası bir şekilde mutlaka 2. Ci organize sanayi bölgesine taşınmalıdır.. yoksa Suan bulunduğu yer itibari ile kıymetli bir araziye sahip olduğu için eninde sonunda mutlaka satılacak, burayı alanda fabrikadan çok arsadan kar etmiş olacaktır.. fabrikamı? O çoktan kapanmış olacak…14 şeker fabrikasını özelleştirme kararı çıktı.. Suan Malatya yok ama diğerine sıra bizde…