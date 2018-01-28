“Şeker’in Geçici İşçilerine Kadro Müjdesi Bekliyoruz”

Taşeron işçilerin Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya alınmasından sonra KİT’lerde çalışan geçici işçilerin de kadro düzenlemesine dahil edilmesi isteniyor.

Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, taşeron işçiler için getirilen kadronun şeker sanayi dahil KİT’lerdeki diğer işçiler için de getirilmesini beklediklerini belirterek “Yıllardır kendilerini bu işe adamış işçiler için de düzenleme bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakanın açıklamalarında KİT’lerde çalışan 50 bin taşeron işçinin de buna dahil edileceğini duyduk. Devletin kendi işinde çalıştırdığı işçilerin de kadroya alınması veya sürekli işçi statüsüne geçirilmesini istiyoruz” dedi.

“Yıllardır mücadele veriyoruz”

Türk İş Konfederasyonu olarak geçici işçilerin kadroya alınması için mücadele verdiklerini hatırlatan Murat, “Özellikle bu taşeron yasasına hep karşı olduğumuzu ifade ettik. Bunun ‘Modern kölelik’ olduğunu söylemiştik. Biz yıllardır buna karşı mücadele verdik. Bir kamu kurumunda bir işçi nasıl ki iş kanununa tabi olarak çalışıyorsa, iş yerine alınacak diğer işçilerin de bu şekilde alınmasını söyledik. Bir kamu kurumunda taşeron işçi çalışması bizce çok ayıp bir şey. Bu yakışmıyordu. Bu ilerde de sosyal patlamalara yol açabilecek dedik. Önüne gelen herkes taşeron adı altında işçi aldı. Ama insanlar adeta bütün sosyal ve mali haklarından yoksun bir şekilde çalıştırıldılar. Biz yıllardır bu soruna karşı ciddi mücadeleler verdik. Ama geldiğimiz nokta Taşeron Yasası ile ilgili bir çalışma yapıldı bu da gerçekten bizi sevindirdi. Taşeron işçinin kadroya geçirilmesi bizi mutlu etmiştir ama gel gelelim ki özellikle geçici işçilerle ilgili ciddi sorunlarımız ve sıkıntılarımız var. Bu geçici işçi sorunu adeta bir kangren haline geldi” diye konuştu.

“Ömrünü bu işe adamış insanlar var”

Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın kamuda çalışan taşeron işçilerin de kadroya alınacağı ve buna yönelik düzenleme yapılacağı yönündeki açıklamalarının sevindirici olduğunu ifade eden Şeker İş Sendikası Şube Başkanı Murat, şunları söyledi:

“Yıllardır şeker sektöründe gençliğini ömrünü çalıştığı iş yerine adamış insanlar var. Ve çalıştıkları işte uzmanlaşmışlar. Bunun bir okulu da yok. Dışarıdan ben bir üniversite mezunu getirsem bu işi yapamayacak. Ancak bu işte yetişen, burada çalışırken öğrenen ve artık uzmanlaşan işçiler var. 25-30 yıldır geçici işçi kadrosunda çalışan insanlar var. Bunların emekli olma ihtimali de ortadan kalkıyor çünkü çalıştıkları 20-25 yıl boyunca dönüp baktığımızda 2 bin veya 2 bin 500 sigortalılık günü çıkıyor. Bunların emeklilik şansı yok. Taşeronların kadroya alınmasını içeren KHK’dan sonra kamuda çalışan işçilerin dahil edilmediğini gördük. Şeker Sanayinin en büyük sıkıntısı geçici işçilerin kadro sorunudur. Geçici işçilerin bir an önce kadroya geçirilmelerini istiyoruz. Bunların yerine tekrardan geçici işçi alınmasını istiyoruz çünkü gerçekten ciddi eleman sıkıntımız had safhada. Geçici işçilerin kadroya alınmasının devlete ciddi bir yük getireceğini de düşünmüyoruz. Çünkü bunlar yılın 6 ayını çalışıyorlar. Çalışmadıkları bu 6 aylık süre zarfında sağlık sigortası primi devlet tarafından yatırılıyor. Bunların çalışmadıkları sürede dışarıdan hizmet alımı yoluyla, yani taşeron yoluyla işçi alıp iş yaptırmak zorunda kalıyoruz çünkü işçiye ihtiyaç var. Yani bu insanlar 12 ay boyunca çalışmaları durumunda dışarıdan işçi alımı için para ödemeyeceğiz, mevcut çalışanlarımızla işi yürüteceğiz. Bir de şu var ki, işi bilen insanlar. Yıllardır bu işi yaptıkları için uzmanlaşmış kadrolar. Burada şeker üretiyorlar.”

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com