“Sektör İyi Durumda Değil”

Malatya Sanayici ve İşadamları Derneği (MASİAD) Başkanı İbrahim Güngör, hayvancılık ve hububat sektörünün iyi durumda olmadığını söyledi.



Güngör, yaptığı açıklamada, “Hayvancılık denilince, doğu ve güneydoğu bölgesi akla gelirdi. Son zamanlarda terör nedeniyle doğu ve güneydoğu bölgesinde hayvancılık yok olma noktasına geldi. Ayrıca et balık kurumları özelleşince hayvancılık iyice dibe vurdu. Hayvan ve et problemi var. Kars Borsa Başkanı İsmet Çelik’in ifadesi, Kars’ta canlı hayvanın kilosu 4 TL. Önceden 10-15 TL idi. Hayvancılığın durumu içler acısı. Hayvancılık yapanlar kredilerini ödeyemez duruma geldiler” şeklinde konuştu.



“Hayvancılık kötü durumda da, hububat iyi durumda mı sanki” diyen Güngör, “Köylü buğday ve arpa ekmiyor. Önceden devlet eksen de ekmesen de yardımda bulunuyordu. Çiftçiyi tembelliğe sevk ettiler. Tarım ülkesi olmamıza rağmen dışarıya bağımlı duruma geldik. Bugünlerden önlem alınmazsa ileride daha da sıkıntı yaşanır” dedi.

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