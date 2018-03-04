Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Semt Konaklarında Enstrüman Kursları

Semt Konaklarında Enstrüman Kursları
  • 05.03.2018
  • 0

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’ne bağlı Semt Konaklarında düzenlenen enstrüman kursları yoğun ilgi görüyor. Özellikle gençlerin kayıt yaptırdığı kurslarda bağlamadan kemana kadar birçok branşta eğitim veriliyor.

Özalper, Salköprü, Yeşiltepe ve Melekbaba semt konakları ile Kernek Külliyesi’nde sanat ve meslek kurslarının yanısıra enstrüman kursları da meraklılarıyla buluşturuluyor. Müzik aletlerine ilgi duyan gençlerin akın ettiği kurslarda bağlama, gitar, keman ve piyano eğitimleri veriliyor. Malatya’da kültür-sanat hayatına önemli katkılar sunan Büyükşehir Belediyesi’nin enstrüman kursları da geleceğin müzisyenlerine kapı aralıyor.

2017’de 5 branşta 47 kurs açıldı

Semt konakları ile Kernek Külliyesi’nde açılan enstrüman kurslarına sadece 2017 yılında toplamda 47 kursa 810 kursiyer katılmış oldu.

Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kursların tamamlanmasıyla kursiyerlere belge veriliyor.

Bülten

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."