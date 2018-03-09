Semt Konaklarında Kur’an Kursu
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı semt konakları ile eğitim merkezlerinde açılan Kur’an-ı Kerim Kursları büyük ilgi görüyor.
TOKİ bölgesi ve Tecde’de yer alan toplam 4 adet Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi (MABEM) ile Kernek Külliyesi ve 5 adet Semt Konağı’nda sanat ve meslek kurslarının yanı sıra Kur’an-ı Kerim Kursları da düzenleniyor. Bayanlara yönelik düzenlenen kurslar, yoğun ilgi görüyor. Özellikle ileri yaştaki bayanların katıldığı kurslarda Elif-Ba’dan başlayarak Kur’an-ı Kerim’i yüzüne okuma ve tecvid dersleri yapılıyor.
Halk Eğitim Merkezleri işbirliğinde açılan kurslarda, bayanlar Kur’an-ı Kerim Okumayı öğrenmenin mutluluğunu yaşıyorlar.
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