“Semt Polikliniği Olarak Hizmet Verecek”

Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin Yavuz Selim Mahallesi’nde TOKİ’ye ait binada hizmet vermekte iken Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi arkasındaki yeni binasına taşınacağını ve 26 Şubat Pazartesi gününden itibaren burada hizmet vermeye başlayacağını duyuran İl Sağlık Müdürlüğü, TOKİ’deki boşaltılan yerin ise, diş ünitesinin yanı sıra bazı branşlarda sağlık hizmeti sunacak semt polikliniği olarak faaliyet göstereceğini bildirdi.

Malatya Sağlık İl Müdürlüğü’nden konuya ilişkin olarak şu açıklama yapıldı:

“İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemiz hasta mağduriyetinin yaşanmaması için 26.02.2018 Pazartesi gününe kadar klinik ve acil birimlerimiz hizmete mevcut TOKİ binamızda devam edecek olup; 26.02.2018 pazartesi gününden itibaren yeni hizmet binamızda hasta kabulüne başlayacaktır.

Yeni binamız modern cihazlarımız ile 60 ünit ve 5 yatak kapasitesi, ameliyathanesi ile hizmet verecek olup; mevcut TOKİ binamız da, yapılacak olan tadilat çalışmalarından sonra kısa süre içerisinde 10 diş üniti bulunan ve bazı branşlarda hizmet verebilecek kapasitede semt polikliniği olarak hizmet vermeye başlayacaktır.”

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi