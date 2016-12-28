“Sen Kimsin ki ‘Başkan Yaptırmayacağız’ Cüretini Gösteriyorsun!”
AKP Battalgazi İlçe Danışma Toplantısı yapıldı.
AKP Battalgazi ilçe binasında düzenlenen danışma toplantısına Milletvekili Mustafa Şahin’in yanı sıra İl Başkanı Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AKP Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güder ile partililer katıldı.
İlçe Başkanı Osman Güder’in açılış konuşmasından sonra söz alan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Yapımı devam eden ve planlanan projelerle ilgili bilgiler veren Gürkan, “Belediye olarak İspendere içmelerinin bulunduğu alan için büyük bir yatırım hamlesi içerisine girdik. Hizmet binamızın inşası son sürat devam etmekte. Nisan sonu gibi hem bizim hem de Devlet su işleri hizmet binasının biteceğini düşünüyorum. Şu ana kadar bize gelen hiçbir problem zamana yayılmamıştır. Son yağan kar sürecinde son 30 yıldır yağmayan karın yağması ve akabinde don olayının olması olayında belediyelerimizin de kusurları oldu bunu da peşinen belirtmekte fayda var. Bu kusurların da çok fazla ileri safhaya taşımanın doğru olmadığı kanaatindeyim” diye konuştu.
Daha sonra söz alan il başkanı Hakan Kahtalı ise yerelde AKPli belediyelerinin yüzlerini ak ettiklerini ifade ederek “Battalgazi teşkilatımızda da her anlamda bir uyum var. Biz bir birimizin ayıbını araştırmaya değil gerektiğinde eksiğimiz varsa direk gidip muhatabına ileterek o eksikliği gidermekle mükellef insanlarız. Dedikodu, fısıltı gibi olaylardan uzak durmamız gerekiyor. Kamuoyunda idarecilerimiz hakkında ileri geri konuşanlara fırsat vermememiz gerekiyor. Kısa vadeli bir su kesintileri meydana geliyor bununla ilgili bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bugüne kadar yapılan alt yapı yatırımlarının toplam maliyetinin fazlasını Allah nasip ederse bu dönemde yapmış olacağız. Bu anlamda hem su hem de kanalizasyon hizmetlerinde büyük bir yatırım gerçekleşecek. Belediyelerimiz uyum içerisindeler. Şu ana kadar sandık kurullarımızın hemen hemen yüzde yüze yakını oluşturulmuş durumda. Yarın seçim var denildiğinde tüm listesi cebinde olan bir teşkilatız” şeklinde konuştu.
Son olarak toplantıda söz alan Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise Türkiye’nin değişik dönemlerde dar boğazlardan geçtiğini anımsatarak “AK Parti iktidara geldiği günden itibaren ülkenin içinde bulunduğu hangi şartta olursa olsun kellesini taşın altın koyan bütün teşkilat mensuplarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.
AKP iktidarlarında zaman zaman krizlerin yaşandığını belirten Şahin, “Yeri geldi ekonomik krizleri karşımıza çıkardılar, yeri geldi AK Parti’nin meşruiyetini tartışmaya açtılar. Önümüzü kesmeye çalışan bütün bu güçleri inanın sizin o yürekleriniz sayesinde üstesinden geldik” şeklinde konuştu.
Geçtiğimiz yıl Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşanan bombalı saldırı sonrası terörle mücadele stratejisini değiştirdiklerini kaydeden Milletvekili Şahin, “İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde bu bölge de teröre meydan verecek hiçbir girişime imkan vermeden bir huzur kenti olacak. Terörle mücadelemizi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Özellikle birtakım yasal değişiklikleri yapma ihtiyacı olduğu için sizden gelenleri talepleri de yasal olarak yapılabilecek bir şey varsa yapmaya çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.
Yeni Anayasa çalışmalarına da değinen Şahin, “Sıkışan demokrasinin yeni baştan şekillenmesi için yeni bir anayasa ile ilgili adımlar attık. Özellikle ana muhalefetin ve yine terörün yanında yer almayı kendilerine onur kabul eden siyaset içerisinde yer alan o terör unsurlarının yandaşlarının ifade ettiği şey vardı. ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ sen kimsin ki bu ülke de millet istedikten sonra başkan yaptırmayacağız cüretini gösteriyorsun. Anayasa çalışmalarımız devam ediyor. Ancak iki önce özellikle CHP ile HDP’nin ortak bir hareket içerisinde söylediği, DHKPC’nin söylediği marşı maalesef Cumhuriyetin kurucusu olduğunu iddia eden Cumhuriyet Halk Partisinde siyaset yapan, DHKPC’nin içerisinden gelen birtakım uzantıları DHKPC’nin sloganlarını atarak anaysa çalışmalarını kilitlemeye çalışan bir ana muhalefet partisi söz konusu. Bunları milletimiz görüyor” diye konuştu.
iha
Geçin onu sizin iradeniz nerde.başbakanımızı bile bir kişi görevde aldı..milletin verdiği meclisin eğemenliğini korumakta acizsiniz birde chp ya çok uzatıyorsunuz.
Chp apoyla görüştü chp kendime gitti chp mahkemeyi aponun ayağına götürdü chp hendeklere bombayı yerleştirdi chp terörıstleri makamda kırmızı halı ile karşıladı.Geçin onu iradenizi ortaya koyun sonra konuşun
Chp ses valiye karışma jandarmaya görme mahkemeye yargılama diye birde chp yi terör örgütü ile aynı kefeye koyuyorsun.
Dolmabahcede Chp Genel başkanı ağırladı öylemi….sevsinler sizi ….
birak cumhurbaskani agziyla konusmayi cok sukur o basimzda sizn oyle soylemlerinize hiiiiic ihtycmz yok sen malatyanin olmayan suyunu olmayan yolunu ne sekilde belli olmayan trafigini hizmet gitmeyn calismayn belediye baskanini duzeltmyle ugras once birak ülke meselelryle ugrasmayi o konular sizi asar kaldiki bi sehrin sorunlarini cozemiysnz ulkenin sorunlarini nasil cozucen abi cozecek tek kisi reisi cumhurmzdr siz malatya ne verdinz ne kazandrdinz cikin onlari anlatin muhaleftle satasmyla olmz bu isler
Nutuklara devam. Ama icraat sıfır. Durun size durumumu özetleyen bir şiir yazmaya çalışayım. (tabi şiir sayılırsa)
Malatyam maalesef kalmış susuz,
Su bekleriz, sabahlara uykusuz,
Büyüklerim bizlere duygusuz,
Sahipsiz Malatyam, gel kendine!
Yetmez mi çektiğimiz sıkıntı, çile,
Gitmiyor dava bu vekiller ile,
Diyecekler çok, söz gelir dile,
Sahipsiz Malatyam, gel kendine!
Abdest alırız su gelirse eğer,
Projeler bitmemiş 8 sene meğer,
Unutmayın! seçmene vermeli değer,
Sahipsiz Malatyam, gel kendine!
N’olur bakın, yollarımız beter,
Beceremiyonuz bırakın yeter,
Yine de Allah vermesin keder,
Sahipsiz Malatyam, gel kendine!
vekilim siz 2 sene önce ki sloganları bırakın da bugün ekonomik dar boğazı, dış işlerimizde ki tutarsızlık, belediye yolsuzluları, hortlayan terör örgütlerine ve aldatıldınız nice farklı konulara bakalım. Malatya esnafı ile konuşun. Halkın her gün off-road yaptığı yolara bakın. Siz mecliste bunları tartışa durun Malatya kan ağlıyor. Fahri kayahan ve bostanbaşında yapılan imar katliamına bakın. bırakın siyasi didişmeleri de Malatya vekili olun su ve elektrik kesintilerinin nedenlerine bakın…
Eski malatya belediye başkanı selahattin gürkan hiç hizmetiniz yerinde değil size ulaşmak için neler yaptık ama sizi başa getirmek için de neler yaptık suan çok pişmanız ailece neyse allah yukarda biliyo
malatyada su yok adamların keyfine bak neyse o gün gelirse bizde güleriz
Bölücü partinin 2 seçim önceki uyduruk bir sloganı üzerine konuşmak bile abes gardaşlar. Siz deyin hele Malatyamız için neler yapacaksınız? Cumhurbaşkanımız yatırımları ertelemek, vazgeçmek ekonomik saldırı ile aynıdır derken Malatya Belediyesi büyük projelerine niye başlamaz mesela.
Sayin sahin söylediklerini ze tamamen katılıyorum. Lakin sizi sevemedik Diksiyon cok kotu milletvekilligjne yakismiyorsunuz.