‘Sen Topu Saklarsın Ha!.’

Malatya Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde Malatya Büyükşehir Belediyespor, Kurhanspor’u 71-56 yenerek, erken finalde şampiyonluk yolunda avantaj elde etti.

Tecde Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı başhakem Osman Akın Aktolga ile yardımcı hakem Kemal Afşin yönetti. 12.00’da başlayacağı açıklanan müsabaka, emniyet güçlerinin beklenmesinden dolayı 40 dakika gecikmeli başladı.

Müsabakanın birinci periyodu çekişmeli geçti. Takımlar karşılıklı sayılar bulurken, savunmada iyi işler yaptı. Malatya Büyükşehir Belediyespor, ilk çeyreği 17-16 üstün tamamladı.

İkinci periyotta Malatya Büyükşehir Belediyespor, dış atışlarda ve boyalı alanda bulduğu sayılarla devre arasına 36-28 üstün gitti.

Üçüncü periyot büyük bir çekişmeye sahne oldu. Kurhanspor 16 sayılık farkı 8’e indirse de üçüncü çeyrek 36-28 Malatya Büyükşehir Belediyespor’un üstünlüğüyle tamamladı.

Müsabakanın son periyodunda Kurhanspor farkı eritmek istese de başarılı olamadı. Hücum ve savunmada iyi işler yapan Malatya Büyükşehir Belediyespor, müsabakayı 71-56 galip tamamladı.

Malatya Büyükşehir Belediyespor’un Antrenörü Erol Akdeniz, Kurhanspor’a karşı ilk oynadıkları müsabakayı 6 sayı farkla kaybettiklerin anımsatarak, ikinci müsabakada iyi bir oyun ortaya koyarak, galip geldiklerini söyledi.

Akdeniz, Kurhanspor ve takımını ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ederek, “Maç centilmence geçti. İyi bir mücadele oldu. Malatya’yı gruplarda en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.

Bu arada, iki takım oyuncuları arasındaki bir top kapma mücadelesinde ortaya çıkan ve Büyükşehirli oyuncuların sanki rakip takımın oyuncusunu dövüyormuş gibi göründükleri bir enstantene de maça dair ilginç bir görüntü oluşturdu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi