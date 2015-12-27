“Senin Şikayet Hakkın Yok ki!”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Özelleştirmeyi savunanlar gelip Malatya’da TEDAŞ özelleştirmesine baksınlar. Ben defalarca gündeme getirdim. İktidar Milletvekilleri de şikayet ediyor. Kusura bakma senin şikayet etme hakkın yok ki. Satan sensin” dedi.

Ağbaba Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmaları kapsamında, beraberinde CHP İl ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri ile birlikte Dilek Mahallesini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi, Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’na destek istedi.

Veli Ağbaba, “Organize Sanayi Bölgesi’nin atık sularıyla Dilek’teki ağaçlar sulandı. Bu nedenle yüzlerce ağaç kurudu. Ama yıllardır hala bu sorun çözülemedi. Bu sorunu da en kısa süre içerisinde tekrar gündeme getireceğiz. Dilek’te içme suyu, kanalizasyon, yol, elektrik problem. Özelleştirmeyi savunanlar gelip Malatya’da TEDAŞ özelleştirmesine baksınlar. TEDAŞ’ı içindeki parayla özelleştirdiler. Özelleştirmenin amacı hizmeti iyileştirmek, istihdamı artırmak, fiyatları düşürmektir. Ama bunların hiçbiri Malatya’da gerçekleşmedi. Birçok yerde voltaj düşüklüğü nedeniyle beyaz eşyalar bozuluyor. Ben defalarca gündeme getirdim. İktidar Milletvekilleri de şikayet ediyor. Kusura bakma senin şikayet etme hakkın yok ki. Satan sensin”dedi.

“12 YILDIR SULAMA SORUNUNU ÇÖZEMEDİLER”

“Belediye meclis üyelerimiz sorunlarınızı gündeme getirecekler. Ben de TBMM’de gündeme getirerek sorunların çözümü için çaba harcıyorum “diyen Ağbaba, “Dileklilerin en çok oy verdikleri ama hizmet alamadıkları milletvekillerini harekete geçiririm. Geçtiğimiz günlerde Battalgazi’de bir eylem gerçekleştirildi. Sulama suyu olmadığı için üreticiler eylem yaptılar. İl Başkanımız üreticilerle Vali beyin yanına gitti. Sağolsun Vali Bey arıtmayla ilgili bir çözüm üretti. Ardından da ben TBMM’de Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na ilettim. Malatya tarım ürünleri çok çeşitli olan bir kent. 12 yılda hala Malatya gibi bir kentin sulama sorunu çözülmediyse herkesin bundan utanması gerektiğini söyledim. Bakan da talimat verdi. İlgili genel müdürü Malatya’ya yolladı. Şimdi inceleme yapıyorlar” İfadelerini kullandı.

Ağbaba konuşmasının sonunda, “Oy versin, vermesin tüm Malatyalıların milletvekiliyim. Oy veren mahalleyle vermeyen mahalle ayrımı yapmıyorum. Malatya’nın sorunları gündeme geliyorsa bu Dileklilerin az oy verdiği milletvekili sayesindedir” dedi.

Dilekliler de CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberindekilere kanalizasyon suyunun aktığı Dilek merkezinden geçen kanalı göstererek, yetkililerin soruna çözüm bulmalarını istediler.