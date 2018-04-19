‘Sentetik Uyuşturucu Ucuzladı, Kullanıcı Yaşı Düştü’

İnönü Üniversitesi ve Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı tarafından yürütülen sentetik uyuşturucuların etkilerinin araştırıldığı proje kapsamında çalıştay düzenlendi

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, saptanmasını zorlaştırmak için sentetik uyuşturucuların formülünün sürekli değiştirildiğini söyledi.

Kızılay, İnönü Üniversitesi ve Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı tarafından yürütülen sentetik uyuşturucuların etkilerinin araştırıldığı proje kapsamında, bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında, sentetik uyuşturucuların fiyatları ucuzladığı için kullanıcı yaşının da düştüğünü söyledi.

Sentetik uyuşturucu kullanma yaşının 15’e kadar düştüğüne işaret eden Kızılay, “Lise ve üniversiteliler tarafından ucuza alınarak kullanılan sentetik uyuşturucularla mücadele konusunda ülkemizde ciddi çalışmalar yapılıyor. Yargıda da bunlara yüksek cezalar verilmesi hususunda çalışmalar yapılıyor ancak saptanması zorlaşsın diye sürekli sentetik uyuşturucuların formülünü değiştiriyorlar.” diye konuştu.

Kızılay, sentetik uyuşturucunun hedef kitlesinin gençler ve çocuklar olduğuna dikkati çekerek, gençlerin ve çocukların her türlü bağımlılık yapan maddeye karşı bilinçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar ise 2 yıldır sürdürdükleri TÜBİTAK projesi kapsamında, sentetik uyuşturucunun kalp ve damar üzerindeki etkisini incelediklerini belirtti.

“Bonzai” diye bilinen uyuşturucu türünün ucuz olduğu için kolay ulaşılabilir olduğunu vurgulayan Parlakpınar, şöyle devam etti:

“Bunlar, farklı kavramlarla insanlara sunuluyor. Bonzai diye bilinen ve çeşitli ülkelerde farklı isimlerle tanımlanan, üzerine de ‘insan tüketimi için değildir’ gibi etiketlerle yasal kaçış yolları arayan ürünler. Bunlar yaş sınırlaması olmadan satılmaktadır. 1995 yılında bu sentetik uyuşturucuyu ilk keşfeden kişinin adının ilk harfleriyle anılan JWH-018’in alt versiyonunun sahibi ‘Bunu kullananlar aptaldır, ne gibi etkilerinin olacağını kimse bilemez’ diye cesurca bir ifadede bulunmuştur.”

AA