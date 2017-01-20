Sergi Geliri Halep İçin Kızılay’a

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri’nin (MABESEM) düzenlediği “Sanat Halep İçin Buluştu” sergisinde elde edilen 8 bin 500 TL’lik gelir Halepliler için bağışlandı. Bağışın Türk Kızılayı’na teslim töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, “Osmanlı döneminde önemli bir ticaret merkezi olan Halep, maalesef birtakım zihniyetlerin karıştırdığı Ortadoğu’da kendine düşeni alarak bütün değerlerini yitirdi” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki MABESEM kurslarında üretilen sanatsal ürünlerin yer aldığı “Sanat Halep İçin Buluştu” sergisi tamamlandı. Sergi sonunda elde edilen 8 bin 500 TL’lik gelir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu tarafından Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın’a teslim edildi.

Büyük bir yüreğin eseri

Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu’nun makamında gerçekleştirilen teslim töreninde konuşan Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın, Malatya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve MABESEM öğretici ile kursiyerlerine teşekkür etti. “Sanatı yardımla buluşturmak ve yapılmış olan el emeği eserlerden elde edilen gelirleri bu şekilde Halep’e bağışlamak gerçekten büyük bir yüreğin eseri” diyen Yalçın, “Bu sergide emeği geçenleri ve yaptığı eserleri sergiye veren sanatçı arkadaşlarımızı kutluyorum. Aynı zamanda Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete sunduğu Sanat Merkezi’nin de Malatya’ya sanat anlamında katacağı değerleri gözlerimle gördüğüm için tüm Malatyalıların daha duyarlı olmalarını ve Sanat Merkezini mutlaka gezmelerini ve oradaki çalışmaları incelemelerini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sorumluluk almaya devam edeceğiz

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Suriye ve Irak’taki mağdurlara ayrım gözetmeksizin yardım yapmaya çalıştıklarını anlatarak, “Türkiye ve Malatya’da vatandaşlarımızın duyarlılığıyla çok sayıda insani yardımda bulunduk. Geçen yıl sonu, Aralık ayında bilindiği gibi Malatya Büyükşehir Belediyemiz Esenlik ve MEGSAŞ şirketlerimiz ile belediye çalışanlarımızın katkılarıyla 4 TIR gıda yardımını Halepli kardeşlerimize göndermiştik. Tabi bu esnada en büyük partnerimiz Kızılay Derneğimiz oldu. O açıdan, Halep gibi 400 yıla yakın Osmanlının dokuma-kumaş, mücevherde önemli bir ticaret merkezi olmuş bir şehir olarak; 21’nci asrın başlarında maalesef bütün değerlerini yitirmiş ve birtakım zihniyetlerle Müslüman coğrafyanın karıştırıldığı Ortadoğu’da Halep de kendine düşeni aldı. Üzülerek takip ediyoruz. Devletimiz ve milletimizle karınca kararınca kucak açıyoruz. Yaklaşık 3 milyon Suriyeli Türkiye’de misafir konumunda. Bundan dolayı gururluyuz. Bu duyarlılığa güvenerek geçen hafta ‘Sanat Halep için Buluştu’ adlı bir sergi açtık. Kültür Dairemiz bünyesindeki sanat kurslarına katılan gerek kursiyerlerimiz gerek hocalarımızın ortaya koyduğu eserleri bir sergiyle satışa sunduk. Oradan 8 bin 500 TL’lik bir gelir elde ettik. Bunu Kızılay Malatya Şube Başkanımıza teslim ediyoruz. Kızılay’ın bu aracılığından dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşaallah 2017 yılı boyunca da bu sorumluluğu almaya devam edeceğiz” dedi.

Mumcu, geçtiğimiz günlerde Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde düzenlenen Kan Bağışı etkinliğine de değinerek, “672 kan bağışıyla da Malatya’da tek organizasyonda en yüksek bağış oldu, rekor oldu. İnşaalllah başka zaman daha yükseğe çıkartırız. Bu vesileyle emeklerinden dolayı Kızılay’ımıza tekrar teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Daha sonra elde edilen 8 bin 500 TL gelir, makbuz karşılığı teslim edildi.

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