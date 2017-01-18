“Seri Yakalamak İstiyoruz”

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un forvet oyuncusu Eren Tozlu, Mersin İdmanyurdu karşılaşmasını kazanıp, galibiyet serisi yakalamak istediklerini ifade etti.

Sarı kırmızılı takımın ileri uç oyuncusu Tozlu, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“YENEBİLİRDİK, BERABERE BİTTİ”

Tozlu, Sivasspor karşısında birçok pozisyon yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini ifade ederek, “Zor bir maç olacağı belliydi. Sivasspor, şampiyonluk yolundaki rakiplerimizden birisiydi. Kendi sahamızda yenmek istiyorduk. İlk yarıyı Boluspor galibiyetiyle kapatmıştık ve bunu Sivasspor karşısında da devam ettirmek istiyorduk. Sahanın kötülüğüne rağmen iyi bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Birçok kaçırdığımız pozisyon var. Yenebilirdik, berabere bitti. Şampiyonluk yolunda beraberliğin de iyi bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Artık önümüzde Mersin İdmanyurdu maçı var ve bu maça konsantre olacağız” diye konuştu.

“BAZI POZİSYONLARDA ZEMİNİN AZİZLİĞİNE UĞRADIM”

Golcü futbolcu, kendi performansıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, ‘Oynadığım maçlarda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Uzun süreli bir gol sıkıntısı çekmiştim. Onu da Boluspor maçında üzerimden attım. Sivasspor maçında da kaçırmış olduğum pozisyonlar var. Bazı pozisyonlarda da zeminin azizliğine uğradım. Bundan sonraki maçlarda da inşallah aynı şekilde devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

“GALİBİYET SERİSİ YAKALAMAK İSTİYORUZ”

Zirve yarışında üst sıradaki takımların puan olarak birbirlerine çok yakın olduğunu kaydeden Tozlu, şunları söyledi: “Bu ligde neyin ne olacağı belli olmuyor. Denizlispor, Göztepe’yi deplasmanda 4-2 yendi. Bizim için önemli olan iç sahada Mersin İdmanyurdu ile oynayacağımız karşılaşma. Mersin İdmanyurdu’nu ilk yarının ilk haftasında yenip, bir galibiyet serisi yakalamıştık. İkinci yarıda o galibiyet serilerini yakalayıp, sezon sonunda istediğimiz hedefe ulaşmak istiyoruz.”

Tozlu, Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında kart cezalısı olduğu için forma giyemeyeceğini belirtti.

Mersin İdmanyurdu karşılaşmasının da zorlu geçeceğini ifade eden Tozlu, “Onlarda Adana Demirspor karşısında iyi bir oyun sergilediler. Ben bu maçta cezalıyım, oynayamayacağım ama takım arkadaşlarıma saha dışından yardım edeceğim” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi